Rick Scott, contundente: Las elecciones de hoy en Venezuela son tan ilegítimas como el régimen de Maduro

El senador estadounidense Rick Scott consideró que las elecciones de este domingo 21 de noviembre en Venezuela son tan ilegítimas como el régimen “tiránico” de Nicolás Maduro.

lapatilla.com

“El pueblo venezolano merece elecciones libres y democráticas ahora”, expresó Scott a través de su cuenta de Twitter.

Instó a todas las naciones amantes de la libertad a levantarse y condenar estas elecciones “falsas”.

Today's elections in Venezuela are as illegitimate as Maduro’s tyrannical regime.

The Venezuelan people deserve free & democratic elections NOW. The U.S. & all freedom-loving nations must stand up, condemn these sham elections & support the people in their fight for freedom. https://t.co/EJMAuqX64w

— Rick Scott (@SenRickScott) November 21, 2021