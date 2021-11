¡Coge dato! Los diez “NO” que debes aplicar en tu vida

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Es interesante cuando las personas se replantean su vida y empiezan a utilizar los diez NO en su vida presente, esto es con el fin de liberarte de muchos cargos de conciencia, emocionales y espirituales. A veces decimos que si por compromiso, por el qué dirán, por miedo, pero no porque realmente te nace, se les hace complicado decir NO.

Por En Pareja

1. No regales tu trabajo

Esto es fundamental, lo que sabes cuesta, nunca menosprecies tus conocimientos y habilidades, siempre defiende tu trabajo y cobra lo que vale.

2. No des consejos que no te pidan

A veces es mejor quedarse callados, no vale la pena hablar de más sobre todo cuando es un problema ajeno, cuando no están pidiendo tu opinión, deja que los adultos resuelvan sus propios problemas. Nunca des un consejo que no te pidan.

3. No guardes tus emociones

Jamás te quedes con historias negativas en tu corazón, mejor suela, sal, habla con amigas, con tu ángel de la guarda, corre, haz ejercicio, pero no te quedes con emociones que te hacen daño.

4. No supliques

No vale la pena suplicar amor, el que se quiere quedar a tu lado lo hará porque le nace, no porque le ruegues, sino porque te ama de verdad. Suplicar, rogar y pedir que te amen, es lo que NUNCA debes hacer. Mejor acepta que terminó esa relación y sigue adelante con tu vida, créelo, vienen cosas mejores a tu vida.

5. No dependas de nadie

Nunca te sientes a esperar que las personas hagan las cosas por ti, es mejor que estés activa y siempre seas tu quien salga adelante en todos los sentidos, no dependas de nadie, ni económica, ni sentimental, ni financieramente, la independencia siempre te sacará avante.

6. No pidas perdón más de una vez

Si crees que merecía pedir perdón, hazlo solo una vez, y si las personas definitivamente no quiere ceder a perdonarte, entonces que Dios la bendiga, tú sigue adelante porque en ti no quedó. Y otra cosa muy importante no te quedes rogando a que te perdone.

