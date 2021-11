La nueva consola portátil que busca revivir los videojuegos retro

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Tras una larga espera por parte de los usuarios, la Analogue Pocket ya tiene fecha exacta de lanzamiento.

Por: Infobae

A través de un email la compañía anunció a todas las personas que pre-ordenaron el producto que los envíos empezarán a partir del 13 de diciembre de este año, por tal motivo se espera que la mayoría de las personas ya lo tenga en sus manos para el final del año.

Pocket is shipping on December 13th. An email has been sent out to everyone who has pre-ordered with details on address updating and more: https://t.co/Y5W6Qg7WVP pic.twitter.com/e7rJwhJikz

— Analogue (@analogue) November 22, 2021