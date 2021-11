Daniel Lacalle: La OPEP no puede hacer desaparecer los altos precios del petróleo

Posteado en: Opinión

Los altos precios del petróleo son un síntoma de los desequilibrios económicos y monetarios, no sólo una consecuencia de las decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). A lo largo de la historia, hemos visto cómo los recortes de la OPEP han servido de poco para elevar los precios cuando la diversificación y la tecnología se sumaron al aumento de la eficiencia.

Asimismo, el aumento de la producción de la OPEP no significa necesariamente que los precios sean más bajos, y mucho menos razonables. El aumento de la producción de la OPEP ayuda, pero no resuelve los problemas de precios, aunque probablemente les gustaría hacerlo.

El problema en el mercado del petróleo ha sido creado por años de mala asignación de capital y subinversión en energía creados por políticas monetarias extremadamente laxas dirigidas por gobiernos que han penalizado el gasto de capital en combustibles fósiles por razones ideológicas.

El activismo erróneo y los empujones políticos en medio de inyecciones monetarias masivas han creado cuellos de botella masivos y falta de inversión que obstaculizan tanto la seguridad del suministro como una transición energética competitiva técnicamente viable.

Las inyecciones masivas de liquidez han provocado un doble efecto secundario: el aumento de la mala inversión en actividades no productivas y, ahora, una gran entrada de capital en las llamadas áreas de valor: más dinero dirigido a activos relativamente escasos. La energía ha pasado de una infraponderación de consenso a una gran sobreponderación, lo que ha agravado el aumento de los precios. El barril marginal de petróleo ha subido casi un 60% en un año, a pesar de que la oferta ha crecido a la par que la demanda.

Según JP Morgan, el gasto de capital necesario en energía para satisfacer la demanda es de 600.000 millones de dólares para el periodo 2021-30. Este «capex acumulado que falta» es parte del problema.

El otro problema importante es la demanda artificial creada por las cadenas de planes de estímulo. Como ya he explicado antes, añadir enormes planes de infraestructuras de alto consumo energético a una economía que se reabre y en la que se han agravado algunos cuellos de botella de la oferta genera el mismo efecto en los precios de la energía que una enorme burbuja especulativa.

La intervención política también ha creado un importante impacto en el precio del barril marginal de petróleo. Amenazar con prohibir el desarrollo interno de los recursos energéticos en Estados Unidos o anunciar la prohibición de las inversiones en combustibles fósiles, como ha ocurrido en algunas cumbres europeas, hace que el valor actual neto del barril marginal a largo plazo sea mayor, no menor. ¿Por qué? Porque esas amenazas no se hacen con análisis técnicos sólidos y estimaciones robustas de oferta y demanda, sino con agendas políticas. Cualquier ingeniero serio que entienda la importancia de la seguridad y el desarrollo de la oferta y la tecnología comprende que el éxito de la transición energética hacia una economía más ecológica requiere objetivos y políticas sólidas y realistas que eviten una crisis energética. Eso se ha olvidado.

La OPEP se está beneficiando de los altos precios del petróleo, pero no tanto como se podría pensar. La cesta de referencia de la OPEP (ORB) se sitúa en 68,33 dólares por barril en lo que va de año, lo que supone un aumento del 68,4% respecto al mismo periodo del año anterior, pero sigue estando muy por debajo de los elevados niveles anteriores a la crisis financiera de 2008. Además, la oferta de la OPEP y de los países no pertenecientes a la OPEP ha aumentado a la par que la demanda. La producción mundial de líquidos en octubre aumentó en 1,74 millones de barriles diarios respecto al mes anterior, hasta una media de 97,56 millones de barriles diarios. La previsión de crecimiento de la producción de líquidos de EE.UU. para 2021 se ha revisado al alza en 19.000 barriles diarios y se espera que sea de 17,57 millones de barriles diarios en 2021. Imagínese dónde estarían los precios del petróleo y del gas si se hubieran cumplido las amenazas políticas de prohibir o penalizar severamente la producción nacional.

No olvidemos que la OPEP también ha revisado a la baja las estimaciones de la demanda mundial de petróleo hasta los 96,4 millones de barriles diarios en 2021. La oferta sigue siendo abundante y la administración de Estados Unidos también debería ver que se espera que Rusia y Estados Unidos sean los principales impulsores del crecimiento de la oferta del próximo año. Sin Rusia y EE.UU., los precios de la producción se dispararían independientemente de lo que hagan los socios de la OPEP o Arabia Saudí en solitario.

Estamos sufriendo la combinación de políticas energéticas equivocadas, la creación excesiva de dinero y los planes de construcción de gigantes inoportunos. La OPEP y su socio Rusia pueden aliviar esta situación, pero no cambiarla drásticamente. Además, a medida que pase el tiempo y se agrave la falta de inversión, la capacidad de la OPEP para frenar los precios se debilitará. No podemos olvidar que la OPEP y Rusia representan menos de la mitad del total de la oferta mundial. Son importantes, pero poner dos millones de barriles más al día en el mercado no resolverá el problema de los precios a largo plazo.

Los precios de la energía bajarán con más tecnología, inversión y diversificación, no con amenazas políticas vacías.

Daniel Lacalle, PhD, economista y administrador de fondos, es autor de los libros más vendidos Freedom or Equality (2020), Escape from the Central Bank Trap (2017), The Energy World Is Flat (2015) y Life in the Financial Markets ( 2014).

Este artículo fue publicado originalmente en Instituto Mises el 20 de noviembre de 2021