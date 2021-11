Hallaron sin vida a una de las hijas de Malcolm X en su casa de Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una hija de Malcolm X fue encontrada muerta el lunes dentro de su casa de Brooklyn, dijeron las fuentes.

Por New York Post

Malikah Shabazz, de 56 años, fue descubierta por su hija dentro de la residencia Midwood alrededor de las 4:40 pm, dijeron las fuentes.

Los investigadores no sospechan de un juego sucio, dijeron las fuentes. Una autopsia determinará la causa de la muerte de Shabazz.

El comisionado de la policía de Nueva York, Dermot Shea, dijo el martes que Shabazz había estado “enferma durante un período de tiempo”, pero no dio más detalles.

“En este momento, trabajando con otras autoridades, el médico forense y hablando con la familia, había estado enferma durante un tiempo y, en este momento, nada parece sospechoso”, dijo Shea a PIX11.

Añadió que los policías “no estaban en absoluto” buscando a un sospechoso.

“Estoy profundamente entristecido por la muerte de Malikah Shabazz”, dijo Bernice King, la hija de Martin Luther King Jr., en una publicación en Twitter .

I’m deeply saddened by the death of #MalikahShabazz. My heart goes out to her family, the descendants of Dr. Betty Shabazz and Malcolm X.

Dr. Shabazz was pregnant with Malikah and her twin sister, Malaak, when Brother Malcolm was assassinated.

Be at peace, Malikah. pic.twitter.com/YOlYoW4xDC

— Be A King (@BerniceKing) November 23, 2021