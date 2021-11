Hija de Omar Malavé confirmó que su padre se suicidó: “Es la verdad y no me contendré porque la salud mental es importante”

Tras conocerse la lamentable muerte de Omar Malavé, este lunes 22 de noviembre, su hija Omi Jensen, confirmó que el mánager venezolano se quitó la vida en Florida a los 58 años de edad.

Por lapatilla.com

“Para todos los que quieran saber qué pasó. Se mató. Esta es la verdad que no me contendré porque la salud mental es muy importante. ¡Le puede pasar a cualquiera! Incluso alguien como Omar Malave. Nunca en un millón de años pensaría que mi padre haría esto, pero lo hizo”, expresó.

En su cuenta en Twitter, la joven reflexionó sobre la importancia de la salud mental, sobre todo en los hombres, un tema tabú dentro de la sociedad.

“Se les enseña a ignorar sus sentimientos y ser fuertes, pero la realidad es que los hombres también tienen sentimientos y emociones. El suicidio viene en todas las edades, sexos y tamaños”. comentó.

For all who want to know what happened. He killed himself. This is the truth that I won’t hold back because mental health is so important. It can happen to anyone! Even someone like #omarmalave Never in a million years would I think my dad would do this but he did. We are all ?

— Omi J (@Life_of_OmiJ) November 23, 2021