Pánico en centro comercial de EEUU tras alerta de disparos (VIDEOS)

El centro comercial Southpoint en Durham, en el estado de Carolina del Norte (EE.UU.), ha sido cerrado este viernes tras recibir la Policía una alerta por disparos.

Por RT

Videos compartidos en las redes muestran a la clientela huyendo del local presa del pánico y a otras personas esperando dentro de las tiendas cerradas durante el ‘black friday’, que tradicionalmente es el mayor día de compras del año.

???? #URGENT : Emerging reports of shots fired at Southpoint Mall in Durham, North Carolina #Durham l #NC Unconfirmed reports indicate shots have been fired inside the mall, possibly near the food court. Mall lockdown protocol has now been initiated. Updates to follow! pic.twitter.com/l3QqYBF8JY

Los clientes al interior del establecimiento están siendo evacuados activamente, según informaron los medios locales.

Las autoridades informaron que al menos una persona fue alcanzada por un disparo, mientras la Oficina del Sheriff y la Patrulla de Carreteras están ayudando a la Policía de Durham en la gestión del tráfico.

BREAKING NEWS: Shots fired at Southpoint Mall in Durham, NC. All stores are on lockdown and asking people to shelter in place at the moment. Anyone have any updates? Please DM or reach out to me ? pic.twitter.com/gPAsfn5LIs

