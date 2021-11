José Gato Briceño: ¿Sorpresas? que nadie se espante

Posteado en: Opinión

“Entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente hay una cierta complicidad vergonzosa”…… Víctor Hugo

No me vengan con cuentos, si los venezolanos somos experimentadísimos en ser víctimas de engaños, violaciones a derechos humanos, estafas y todo cuánto la dictadura gestada por los chulos Castro y el mayor traidor a nuestra patria hoy felizmente difunto, nos ha desgraciadamente acostumbrado. Nadie se espante de los actos habituales de los mandamás, capos desvergonzados, con ínfulas de hacendados, dueños absolutos de ese nuestro terruño amado, no podía esperarse menos de ellos, no digan que están asombrados por los atropellos pues es lo usual, ya tienen en su nuevo récord más de 2000 violaciones del estamento legal electoral, lo ha denunciado SUMATE y otras prestigiosas ONG del último simulacro electoral. No hacía falta esta mamarrachada que la organización narcocriminal internacional liderada por Maduro inventó, para confirmar que tienen más del 86 % de rechazo de los venezolanos y que perdería cualquier elección, si tuviéramos condiciones transparentes y verificables.

Es que a esos sátrapas, vividores no les importa respetar leyes, ni los observadores internacionales ni nada ni nadie. Invitan para parecer demócratas pero no toleran un informe negativo e insultan a quienes invitaron.

Pudimos ver el pasado martes el contundente y objetivo informe preliminar de la Misión de la Observación Electoral de la Unión Europea, en donde desnuda una vez más ante el mundo lo que ya sabíamos los venezolanos; no habían pasado 24 horas de dicho pronunciamiento cuando el choro o capo internacional, Diosdado Cabello en su degradante programa de chismes, descalificó y amenazó a dicha comisión decretando inclusive que no los dejará entrar a Venezuela en el próximo mes de enero cuando presentarán su informe final.

No olvidemos que Diosdado no hace nada sino tiene el visto bueno de fantoche extranjero Nicolás Maduro y en esta jornada de selección de alacranes fueron tan cuantiosas las irregularidades en el proceso, que debo nombrar algunas para que tomen dato los votacionistas de lo tracaleros que son estos comunistas. Al mismo tiempo que celebraban haber tenido una “fiesta democrática” el SEBIN, el CICPC y demás fuerzas represoras de la dictadura allanaron despachos de nuevos alcaldes como en San Juan de Los morros secuestraron a un alcalde en el estado Mérida, entre otras acciones de buena voluntad.

Los rectores del Consejo Nacional Electoral fueron tan descarados y depravados que no escondieron su parcialidad por la narcotiranía en los resultados y fueron capaces de anunciar los resultados de los estados Barinas y Apure, a sabiendas de que la diferencia entre los candidatos era menos de un punto de ventaja y faltaban que escrutar el 10 % de los votos. No se vió ninguna protesta de los dos rectores que dicen ser de oposición, silencio sepulcral. El presidente del C.N.E hizo una alocución unas horas antes del proceso anunciando la eliminación de los puntos rojos que la narcotiranía coloca al frente o cercanos a cada centro electoral pero está claro que eso fue un teatro para aparentar que son el “poder ” electoral ya que los guapos y apoyados hicieron caso omiso, se cambiaron las franelas por multicolores y los militares los protegieron como siempre pasa.

Utilizando los números que arrojaron estás votaciones que no eligieron a nadie, se evidencia que el G4 o la MUD con su tarjeta de la manito lograron 1.735.282 votos mientras que los factores que dicen ser de oposición 2.693.849 votos; eso nos indica que la manipulada hegemonía de la MUD ya no es tal, otro tiro por la culata. La prepotencia, arrogancia y sectarismo que los caracterizó desde el año 2016, les hizo mella, también se sintieron amos y dueños de las simpatías de la mayoría, si tomamos estos números como ciertos vemos que el pueblo les dió una gran lección. El primer gran error que cometió el G4 fue violar su propio reglamento elaborado y aprobado en el año 2016 para el funcionamiento de la MUD indicaba que todos los aspirantes a los cargos de elección popular debían de elegirse por primarias cuando no hubiera consenso, pero se les olvidó el reglamento y se repartieron el país como si fuera sus fincas, tipo chavismo. Ahora resulta que los responsables de su aplastante derrota son otros y no ellos, aunque hay análisis rebuscados que le dan la vuelta a esos números para sentirse mejor ante tanta payasada; creo que como las malas costumbres se pegan, seguramente se les pegó algo de los narcobandoleros, que todo lo destruído en Venezuela es por culpa de otros y no de ellos.

Para los que siguen creyendo en el voto dirigido por una organización narcocriminal internacional allí tienen una contundente prueba con los resultados del estado Barinas que es la cuna del intergaláctico, territorio de la revolución y de la supuesta fidelidad chavista. Ha pasado casi una semana de las elecciones y ya violaron el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales en su artículo 365 en donde las juntas electorales municipales y regionales deben dar los resultados definitivos 72 horas después del proceso, pero ha habido por parte del chavismo un general secuestro de las actas y no les da la gana de entregarlas. Ellos en su mentira se enredan y hacen ver qué todo fue perfecto, limpio para aparentar democracia y se les olvida enseguida atropellando y violando toda la legalidad.

Si así actúan para repartir un cascarón vacío llamado gobernación, imagi?nense nada más cómo actuarían en unas eventuales elecciones presidenciales. En medio de este juego entre chavismo y oposición están las ilusiones de la gente que sigue creyendo en el voto con esos narcocriminales en el poder, la verdad esto me genera emociones contradictorias pues no logro entenderlo pero no queda otra opción que respetar su visión o esperanza frustrada.

La narcotiranía tenía un diagnóstico estadístico de toda la geografía venezolana y por eso no les fue necesario activar el software tramposo que controla la empresa Ex – Cle Soluciones Biométricas encargada del sistema y mantenimiento del C.N.E que uno de sus propietarios es un militar allegado a Cilia Flores, no activaron la trampa sistematizada porque sabían que saldrían bien parados. Ese sistema fue terminado de perfeccionar por los Rusos y Chinos y lo utilizan en cuanta elección deban estafar en los países procomunistas.

Ahora la supuesta ingenuidad o mediocridad de la dirigencia opositora en los estados y municipios es de tal magnitud que Maduro y sus malandros deben estar gozando un puyero porque los puso a pelear unos contra otros buscando los culpables y no se dieron cuenta que Maduro ahora se dió un baño de demócrata internacionalmente legitimado, aunque algunos pronunciamientos de senadores y personas influyentes a nivel mundial manifiestan que está farsa no es muestra ni fundamento para considerar que hay en Venezuela posibilidades de entendimiento y gobernabilidad. Lo que es innegable es que el régimen sigue avanzando en el fortalecimiento de la nueva oposición a su medida y con más poder.

Igualmente felicito y deseo lo mejor a los que ganaron de buena lid en todos cargos de representación popular. Y aunque no soy pitoniso ni hijo de una prestigiosa clarividente caicareña llamada cariñosamente “María la Cachicama” querida por todos, me atrevo a adivinar el futuro y ojalá Dios no lo permita que eso sea un búmeran para ellos, a las pruebas me remito al ver que en el estado Zulia ya le arrebataron a la gobernación la administración del puente sobre el Lago de Maracaibo, puertos y aeropuertos lo que significa que los pocos recursos propios se fueron de las manos, les toca arrodillarse a mendigar lo que por ley le corresponde a cada entidad.

Es agotadora y poco gratificante esta tarea pero sin pausa y con mucha paciencia sigo desde la cárcel del exilio abriendo los ojos propios y estimulando a todo el que pueda para enfrentar a la tiranía con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio “El Gato” Briceño Torrealba

Twitter: @josegbricenot Instagram: @josegbricenot2 Facebook: @josegbricenot2

gatobriceno.blogspot.com

