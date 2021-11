Luis Manuel Aguana: ¿Qué viene después del 21N?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Buenas tardes,

Antes que nada mi agradecimiento al Observatorio Nacional de Derechos Humanos por esta cordial invitación a este conversatorio para hablar de este tema tan controversial en la Venezuela de hoy. Cualquier persona desprevenida podría preguntarse por qué un Observatorio Nacional de Derechos Humanos se está ocupando de un hecho eminentemente político como lo es lo que viene después de un proceso como el que ocurrió el 21 de Noviembre en Venezuela; y de paso convocar a especialistas o gente preocupada en el hecho electoral para discutir eso. Sin embargo después de una breve lectura a la Declaración Preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea que evidenció, y cito “las persistentes deficiencias estructurales”, del sistema electoral venezolano, que de ninguna manera son casuales, no queda menos que preguntarse la insistencia de seguirnos tropezando con esa piedra en el camino de conseguir la libertad de Venezuela (1).

Efectivamente la Misión de Observación Electoral indico en su resumen cosas como, y cito, “…decisiones judiciales ampliamente criticadas que han afectado a la igualdad de condiciones al sustituir a los comités ejecutivos de algunos partidos y entregar sus tarjetas electorales a facciones internas que los utilizaron para presentarse a las elecciones. Además, se mantiene la inhabilitación política arbitraria de candidatos de la oposición, el extendido uso de recursos del Estado en la campaña y un acceso desigual a los medios de comunicación”. O esta que me llamo mucho la atención: “Los tres rectores considerados cercanos al gobierno tuvieron el control de los órganos ejecutivos del CNE , mientras que los otros dos rectores no ocultaron a la opinión pública sus opiniones discrepantes sobre temas en los que no se pudo alcanzar el consenso”. Fin de la cita. ¿Cómo es posible que se señale a Rectores “cercanos al gobierno” con control de toda la operación electoral y no se concluya que hubo ventajismo y fraude abierto y descarado? (resaltado nuestro)

O esta otra perla que ha sido la denuncia permanente en todos los procesos electorales con el régimen de quienes participamos en este Foro, y cito: “La jornada electoral se vio ensombrecida por importantes retrasos en la apertura y el cierre de las mesas electorales, y por acusaciones de coacción a los votantes. Los observadores de la UE fueron testigos de la instalación de dispositivos de control a los votantes por parte del PSUV (puntos rojos) en los 23 estados y en el distrito capital, a pesar de la prohibición explícita del CNE. En todo el país, salvo en el estado de Amazonas, se observó un abuso del voto asistido. En el municipio de San Francisco (Zulia), un votante murió y otros dos resultaron heridos en un tiroteo frente a un centro de votación”. Fin de la cita. (resaltado nuestro)

¿De qué estamos realmente hablando aquí? De la violación consistente de quienes gobiernan en Venezuela de un Derecho Humano establecido en el primer instrumento internacional en su tipo, la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, que precedió en 7 meses a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración fue aprobada el 30 de Abril de 1948, en la Novena Conferencia Panamericana en Bogotá, Colombia. Venezuela tuvo como representante en esa Conferencia a su político más resaltante de la época, designado por el entonces Presidente Don Rómulo Gallegos, el Sr. Rómulo Betancourt.

En el Informe anexo al Proyecto definitivo de la Declaración de los Derechos y Deberes Internacionales del Hombre, fechado el 8 de Diciembre de 1947 en Río de Janeiro, se resalta el Artículo XIII, El Derecho al Sufragio, indicando y cito: “Siendo el del sufragio un derecho primordial en la organización democrática, cuya base se halla precisamente en la facultad del pueblo de escoger libremente sus representantes y dirigentes, subrayamos que el artículo es trascendental, mas de nada valdrá si no es cumplido lealmente, si en la realidad no se crea un mecanismo que registre con fidelidad la voluntad popular , si los gobiernos y los estadistas de América no se empeñan en mejorar las costumbres políticas y que en sus reiteradas propuestas y declaraciones a favor de la democracia estén acompañadas por un esfuerzo tesonero con el fin de que en el terreno de los hechos el sistema democrático sea aplicado y respetado, así como constantemente perfeccionado”. Fin de la cita. (2) (resaltado nuestro)

Pero no es eso lo que ha sucedido porque ese Derecho ha sido atropellado criminalmente. No ha valido de nada ese derecho porque no ha sido cumplido –y mucho menos lealmente- por el régimen; y ese incumplimiento ha sido tolerado de manera cómplice por la oposición política, en especial cuando se han hecho uso tecnologías que con la excusa de darle fidelidad al sistema, en la realidad ha tergiversado y torcido deliberadamente la voluntad popular a favor del régimen y sus delincuentes.

Ese uso infame de la tecnología desde el año 2004, cuando se utilizó por primera vez para afianzar a Hugo Chávez Frías en el poder a través de un Referendo Revocatorio, que posteriormente las matemáticas han demostrado como fraudulento, ha erosionado año tras años la confianza que tradicionalmente los electores venezolanos han tenido en los procesos electorales. El 21N no es más que la consecuencia de esa realidad donde los venezolanos no estamos dispuestos a seguir tolerando que se vote pero no se elija, porque el sistema es un instrumento principalísimo para afianzar a la tiranía de Nicolás Maduro Moros y sus delincuentes.

De allí que la sociedad civil insista en el cumplimento de la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia Legitimo del 13 de Junio de 2018, cuya protagonista principalísima, Adriana Vigilanza se encuentra con nosotros hoy, y que declaró, y cito, “ NULO E INAPLICABLE el uso del sistema automatizado de votación y escrutinio que actualmente existe en Venezuela para la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como para la celebración de los referendos , en los términos señalados en el artículo 293.5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, y se ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE), como órgano rector de los procesos electorales, “…la DEPURACION Y ACTUALIZACION del Registro Nacional Electoral, debiéndose efectuar las debidas correcciones sobre la identidad de cada ciudadano venezolano o extranjero habilitado para ejercer el voto , así como el diseño e implementación de un sistema de votación y escrutinio fundamentalmente manual, en donde el uso de la tecnología e informática sea auxiliar y sólo en beneficio de la celeridad, publicidad, transparencia y eficiencia del voto, escrutinio y totalización, sin que ello implique limitación del derecho de participación de los electores y de los partidos u organizaciones políticas, en plena garantía de la confianza pública del ejercicio del sufragio”. Fin de la cita. Esa sentencia ha sido ignorada abierta y arteramente tanto por el régimen como por su oposición. Esa sentencia debe cumplirse antes de otro proceso electoral en Venezuela y eso lo tendrá que entender más temprano que tarde la Comunidad Internacional.

De nuevo el régimen y sus asociados de la oposición política llamarán al pueblo a partir del 21N a repetir la “hazaña” de Hugo Chávez Frías del 2004, con un Referendo Revocatorio que estirará el concubinato toxico del régimen y su oposición política hasta el 2024. De más estaría decir que Venezuela rechazará de nuevo con su ausencia ese evento, a pesar que el régimen termine financiando esa iniciativa y tenga con quien acompañarse.

¿Qué deberíamos hacer los venezolanos ante esa situación? ¿Cuáles son las propuestas posteriores a este 21N, fecha donde el mensaje de rechazo de los ciudadanos fue claro y contundente? Personalmente he sostenido de manera consistente que ante la ausencia de representación política los venezolanos debemos ir a la fuente de todos los poderes públicos que no es otra que la voluntad de los venezolanos y que sea el pueblo venezolano el que decida.

Que la solución política de los venezolanos pasa, no por una “elección de cargos” ni de Presidente ni de Parlamentarios, completamente devaluados de una institucionalidad destruida tras más de 20 años de devastación, sino por la elección de representantes constituyentes, con un árbitro electoral internacional que se negocie con la Comunidad Internacional, sin la intervención de ningún Poder Publico de Venezuela. Ese sería el único sentido de una negociación con el régimen para un levantamiento de sanciones internacionales.

De esta manera, no solo se resolvería el nudo gordiano de Maduro y sus ladrones sino se discutiría una nueva institucionalidad para Venezuela basada en un proyecto de país, la designación para un plazo necesario de un Gobierno de Transición que conduzca a los venezolanos a una elección de poderes públicos legítimos en el marco de un nuevo texto Constitucional.

¿Es esto un desvarío producto de más de 20 años de tiranía? No lo creo. Sin embargo es necesaria la voluntad política de representantes opositores verdaderos, que deseen realmente una solución para Venezuela, y que es precisamente de lo que carecemos y necesitamos desesperadamente. Debo señalar sin mezquindades que creo que cualquier iniciativa que apunte a sustituir a los personajes que nos han representado hasta ahora con un lamentable saldo de fracasos escandalosos, es necesaria y hay que discutirla. Que es necesario un nuevo liderazgo político es ya una realidad incuestionable en Venezuela.

En la medida que organizaciones tan prestigiosas de la Comunidad Internacional como la Unión Europea sigan apuntalando e insistiendo en que se siga utilizando un sistema electoral como el de Venezuela completamente desnaturalizado en sus fines, el Derecho al Sufragio de los venezolanos seguirá siendo atropellado, en una suerte de círculo vicioso interminable. Hay que crear nuevos círculos, esta vez virtuosos para romper esa trágica monotonía. De otra manera no habrá necesidad de preguntarse qué pasará después de una fecha electoral en Venezuela porque trágicamente sabremos la respuesta…

Muchísimas gracias,

Caracas, 26 de Noviembre de 2021

