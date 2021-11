Involucraron a Alec Baldwin en escándalo por denuncias de acoso contra el Gobernador de Nueva York

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Unas transcripciones publicadas el lunes arrojan nueva luz sobre el papel detrás de escena del presentador de CNN Chris Cuomo asesorando a su hermano, el ex gobernador de Nueva York Andrew Cuomo, frente a las acusaciones de acoso sexual que lo obligaron a dejar el cargo. Allí, el periodista menciona que el actor Alec Baldwin se había ofrecido a ayudar a su hermano, pero que el presentador de CNN le dijo que no era necesario.

Por Infobae

Según revela The New York Post, el periodista testificó que tanto él como su hermano conocen al actor y que un “muy buen amigo” no identificado lo llamó y le dijo: “Alec quiere hablar de cultura de cancelación o corrección política”. La intención era tratar de de ayudar a Andrew Cuomo.

Cuando se le preguntó por qué no quería la ayuda de la estrella contestó: “No estaba a favor porque no me parecía que el hecho de que Alec Baldwin interviniera de una manera u otra fuera necesariamente útil o respetuoso con la situación”.

Sin embargo, Baldwin, ahora envuelto en la polémica alrededor del tiroteo fatal en el set de su película ‘Rust’, ignoró la solicitud de Cuomo y a principios de marzo publicó un video de casi 15 minutos en Instagram en el que despotricaba diciendo que “la cultura de la cancelación se ha acelerado durante el COVID” porque “la gente está enojada y amargada” y “tiene mucho tiempo en sus manos”.

Baldwin también pareció hacer referencia a la investigación de acoso sexual que luego obligó a Andrew Cuomo a dejar el cargo, diciendo: “El fiscal general va a investigar las acusaciones contra un gobernador. Entonces, y solo entonces, podremos hablar de que una persona renuncie”, agregó.

Chris Cuomo afirmó además a los investigadores que hablaba con regularidad con su hermano, intercambiaba mensajes de texto con sus principales asesores y que le enviaron correos electrónicos en febrero mientras formulaban una respuesta a las acusaciones de varias mujeres.

También se ofreció a ayudar a tratar de averiguar a través de sus “fuentes” si más mujeres iban a dar un paso al frente, incluido posiblemente la averiguación de sus identidades.

Anteriormente se conocía el papel de Chris Cuomo como asesor no oficial de su hermano. Luego de que algunos detalles de su trabajo fueran destacados en un informe de agosto de la procuradora general del estado, Letitia James, el periodista reconoció que fue un “error” haberse sumado a las llamadas de estrategia con un grupo de asesores de su hermano.

Pero una transcripción de la entrevista de julio de Chris Cuomo con los investigadores, así como la publicación de 169 páginas de correos electrónicos, mensajes de texto y otras comunicaciones ofrecen más detalles sobre su participación en la formación del mensaje de su hermano, y actuando como un bulldog luchando con los principales asesores sobre la estrategia.

“Me preocupaba que esto no se estuviera manejando de la manera correcta, y no es mi trabajo manejarlo, ¿de acuerdo?” Chris Cuomo testificó. “No trabajo para el gobernador. No lo estoy defendiendo en este asunto. No lo voy a cubrir. Ya sabes, esto no es lo que hago“.

“Estoy preocupado por mi hermano y preocupado de que esto se esté manejando de la mejor manera posible. Y mi sensación fue que, según mi mantra básico, debes decir la verdad y enfrentarte a ellos si tienes algo que decir. Y si tienes algo que confesar, también debes hacerlo“, dijo.

Andrew Cuomo renunció en agosto para evitar un probable juicio político, a raíz de una investigación independiente que descubrió que acosó sexualmente al menos a 11 mujeres.

Chris Cuomo, el presentador de Cuomo Prime Time de CNN, se ha defendido diciendo que nunca informó sobre la situación de Cuomo para CNN y que nunca trató de influir en la cobertura.

La transcripción de la entrevista de Chris Cuomo fue parte de un nuevo lote de materiales publicados el lunes por la oficina del fiscal general reunidos durante su investigación de meses sobre la conducta del gobernador con las mujeres.

Se publicó por primera vez una copia del testimonio en video del gobernador Cuomo. Las transcripciones de la misma se habían hecho públicas anteriormente. El fiscal general también publicó transcripciones o videos de entrevistas con varios de los ayudantes y asesores clave de Cuomo, quienes describieron sus esfuerzos para defenderlo de las acusaciones de acoso.

(Con información de AP)