Daniel Yergin: Por qué la transición energética será tan complicada

Para apreciar las complejidades de las demandas en competencia entre la acción climática y la necesidad continua de energía, considere la historia de un premio, uno que el destinatario no quería mucho y, de hecho, no se molestó en recoger.

Comenzó cuando Innovex Downhole Solutions, una empresa con sede en Texas que brinda servicios técnicos a la industria del petróleo y el gas, encargó 400 chaquetas a North Face con su logotipo corporativo. Pero la icónica empresa de ropa para actividades al aire libre se negó a cumplir con el pedido. North Face se describe a sí misma como una marca “políticamente consciente” que no compartirá su logotipo con empresas que se dedican al “tabaco, el sexo (incluidos los clubes de caballeros) y la pornografía”. Y en lo que respecta a North Face, la industria del petróleo y el gas entraba en la misma categoría: proporcionar chalecos a una empresa de esa industria iría en contra de sus valores. Dicha venta, dijo, sería contraria a sus “objetivos y compromisos en torno a la sostenibilidad y la protección del medio ambiente”, que incluye un plan para utilizar cantidades cada vez mayores de materiales reciclados y renovables en sus prendas en los próximos años.

Pero, resulta que el negocio de North Face depende no solo de las personas a las que les gusta el aire libre, sino también del petróleo y el gas: al menos el 90 por ciento de los materiales en sus camisas están hechos de productos petroquímicos derivados del petróleo y el gas natural. Además, muchas de sus chaquetas y los materiales que las componen se fabrican en países como China, Vietnam y Bangladesh, y luego se envían a los Estados Unidos en embarcaciones que funcionan con petróleo. Para enturbiar aún más las cosas, no mucho antes de que North Face rechazara la solicitud, su propietario corporativo había construido un nuevo hangar en un aeropuerto de Denver para sus aviones corporativos, todos los cuales funcionan con combustible para aviones. Para resaltar la contradicción obvia, la Asociación de Petróleo y Gas de Colorado presentó su primer Premio de Apreciación al Cliente a North Face por ser “un cliente extraordinario de petróleo y gas”. Ese es el premio que rechazó North Face.

Diferentes personas sacarán conclusiones diferentes de este episodio. Un aspecto fundamental de la respuesta al cambio climático es la transición de los combustibles de carbono a las energías renovables y el hidrógeno, aumentada por la captura de carbono. Esto se destacó en la histórica conferencia climática COP26 en Glasgow, Escocia, que enfatizó la necesidad de urgencia y una mayor ambición en el clima respaldada por una serie de iniciativas importantes, incluidos los mercados de carbono y las promesas de los países de neutralidad de carbono para 2050 o una década o dos a partir de entonces. La historia de North Face, sin embargo, ofrece un recordatorio difícil de que la transición energética es mucho más complicada de lo que se puede reconocer.

Una nueva crisis energética

Como para recordarnos las complejidades, un invitado de lo más inoportuno apareció en la puerta de la conferencia de Glasgow: una crisis energética que se ha apoderado de Europa y Asia. Las crisis energéticas comienzan tradicionalmente con el petróleo, pero esta reciente ha sido impulsada por la escasez de carbón y gas natural licuado (GNL). Eso hizo que los precios se dispararan, interrumpiendo el suministro de electricidad en China, lo que luego provocó el racionamiento de la electricidad allí, el cierre de fábricas y más interrupciones de las cadenas de suministro que envían productos a Estados Unidos.

En Europa, la escasez de energía se vio agravada por las bajas velocidades del viento en el Mar del Norte, que durante un tiempo redujeron drásticamente la electricidad producida por las turbinas eólicas marinas para Gran Bretaña y el norte de Europa. Los precios del gas, el carbón y la energía se dispararon, hasta siete veces en el caso del GNL. Las fábricas, incapaces de afrontar los repentinamente altos costos de la energía, detuvieron la producción, entre ellas plantas en Gran Bretaña y Europa que producen los fertilizantes necesarios para la próxima temporada agrícola.

Siguiendo a los otros combustibles, los precios del petróleo alcanzaron el rango de USD 80 el barril. Con un equilibrio cada vez más estrecho entre la oferta y la demanda, algunos advirtieron que el petróleo podría superar los 100 dólares el barril. Los precios de la gasolina han alcanzado niveles en los Estados Unidos que alarman a los políticos, quienes saben que tales aumentos son perjudiciales para los titulares. Eso, junto con el empeoramiento de la inflación, es la razón por la que la administración Biden pidió a Arabia Saudita y Rusia que pusieran más petróleo en el mercado, hasta ahora sin resultado. Luego, la administración anunció, en vísperas del Día de Acción de Gracias, la mayor liberación de petróleo de la reserva estratégica de petróleo del gobierno de Estados Unidos , en coordinación con otros países, para moderar los precios.

¿Es este choque de energía un resultado aislado de una conjunción única de circunstancias? ¿O es la primera de varias crisis que resultarán de esforzarse demasiado para llevar rápidamente adelante los objetivos de reducción de carbono para 2050, lo que podría interrumpir prematuramente la inversión en hidrocarburos y desencadenar crisis futuras? Si se trata de un evento único, el mundo seguirá adelante en unos meses. Pero si le sigue una mayor escasez de energía, los gobiernos podrían verse obligados a repensar el momento y el enfoque de sus objetivos climáticos. La conmoción actual ofreció un ejemplo de este tipo: aunque Gran Bretaña está pidiendo el fin del carbón, se vio obligada a reiniciar una planta de carbón inactivada para ayudar a compensar la escasez de electricidad.

Jean Pisani-Ferry, economista francés y en ocasiones asesor del presidente francés Emmanuel Macron, se encuentra entre las voces más destacadas que apuntan a las consecuencias que podrían resultar de tratar de actuar demasiado rápido. En agosto, antes de que comenzara la actual crisis energética, advirtió que acelerar la transición de los combustibles fósiles conduciría a grandes conmociones económicas similares a las crisis del petróleo que sacudieron la economía mundial en la década de 1970. “Los legisladores”, escribió, “deberían prepararse para decisiones difíciles”.

Una transición energética diferente

El término transición de energía de alguna manera suena como un deslizamiento bien lubricado de una realidad a otra. De hecho, será mucho más complejo: a lo largo de la historia, las transiciones de energía han sido difíciles, y esta es aún más desafiante que cualquier cambio anterior. En mi libro The New Map, fijo el comienzo de la primera transición energética a enero de 1709, cuando un metalúrgico inglés llamado Abraham Darby descubrió que podía hacer mejor hierro usando carbón en lugar de madera para calentar. Pero esa primera transición no fue rápida. El siglo XIX es conocido como el “siglo del carbón”, pero, como ha señalado el experto en tecnología Vaclav Smil, no fue hasta principios del siglo XX cuando el carbón superó a la madera como fuente de energía número uno del mundo. Además, las transiciones de energía pasadas también han sido “adiciones de energía”, una fuente sobre otra. El petróleo, descubierto en 1859, no superó al carbón como fuente de energía primaria del mundo hasta la década de 1960; sin embargo, hoy en día el mundo usa casi tres veces más carbón que en la década de 1960.

La próxima transición energética está destinada a ser totalmente diferente. Más que una adición de energía, se supone que es un cambio casi completo de la base energética de la economía mundial actual de USD 86 billones, que obtiene el 80 por ciento de su energía de los hidrocarburos. En su lugar, se pretende que haya un sistema energético neto libre de carbono, aunque con captura de carbono, para lo que podría ser una economía de 185 billones de dólares en 2050. Hacer eso en menos de 30 años y lograr gran parte del cambio en los próximos nueve — es una tarea muy difícil.

Aquí es donde las complejidades se vuelven claras. Más allá de la ropa de abrigo, a menudo no se comprende el grado en que el mundo depende del petróleo y el gas. No se trata solo de pasar de los automóviles a gasolina a los eléctricos, que, dicho sea de paso, son aproximadamente un 20 por ciento de plástico. Se trata de alejarse de todas las otras formas en que usamos plásticos y otros derivados del petróleo y el gas. Los plásticos se utilizan en torres eólicas y paneles solares, y el aceite es necesario para lubricar las turbinas eólicas. La carcasa de su teléfono celular es de plástico y es probable que los marcos de sus anteojos también lo sean, así como muchas de las herramientas en la sala de operaciones de un hospital. Los bastidores de aire de los aviones Boeing 787, Airbus A350 y F-35 Joint Strike Fighter están hechos de fibra de carbono de alta resistencia derivada del petróleo. Se espera que el número de aviones de pasajeros se duplique en las próximas dos décadas.

Los productos derivados del petróleo también han sido cruciales para hacer frente a la pandemia, desde el equipo de protección para el personal de emergencia hasta los lípidos que forman parte de las vacunas Pfizer y Moderna. ¿Tener dolor de cabeza? El acetaminofén, incluidas marcas como Tylenol y Panadol, es un producto derivado del petróleo. En otras palabras, los productos de petróleo y gas natural están profundamente arraigados a lo largo de la vida moderna.

¿Una nueva “división norte-sur”?

Hay otra complejidad más allá del desafío técnico. Llámelo una nueva “división Norte-Sur”. La división original surgió como una lucha económica en la década de 1970 entre los países desarrollados del hemisferio norte y los países en desarrollo (y antiguas colonias) del hemisferio sur. Esa fue la década en la que la OPEP irrumpió en la escena mundial, con el precio del petróleo en el centro de la batalla. El rencor de esa división se redujo con el tiempo con el avance de la globalización, el auge de los mercados emergentes y una mayor integración económica.

Hoy en día se está comenzando a desarrollar una división diferente en torno a diferentes perspectivas sobre cómo abordar el cambio climático. Una vez más, enfrenta al mundo desarrollado con los países en desarrollo, pero los contornos son diferentes. Para el mundo desarrollado, como demostró Glasgow, el clima es un imperativo abrumador, a menudo descrito por los líderes políticos como la cuestión “existencial”. Aunque también están profundamente preocupados por el clima, los países en desarrollo también se enfrentan a otras cuestiones existenciales. Además del clima, luchan por recuperarse del COVID-19, reducir la pobreza, promover el crecimiento económico, mejorar la salud y mantener la estabilidad social.

Para India, se trata de “transiciones energéticas” —plural— que refleja el hecho de que su ingreso per cápita es solo una décima parte del de Estados Unidos. El gobierno del primer ministro Narendra Modi ha anunciado metas muy ambiciosas para la energía eólica, solar e hidrógeno, y ha establecido una meta neta cero para 2070. Sin embargo, al mismo tiempo, ha dicho que seguirá utilizando hidrocarburos para lograr sus prioridades inmediatas. Como lo expresó el gobierno en un informe oficial, “La energía es el pilar del proceso de desarrollo de cualquier país”.

“Nuestros requisitos energéticos son amplios y sólidos. Mezclar todos los recursos energéticos explotables es la única forma viable de avanzar en nuestro contexto ”, me dijo Dharmendra Pradhan, hasta hace poco ministro de petróleo y gas natural y ahora ministro de educación. “India perseguirá la transición energética a nuestra manera”.

Entonces, mientras la Unión Europea debate si el gas natural tiene un papel apropiado en su propio programa energético futuro, India está construyendo un sistema de infraestructura de gas natural de USD 60 mil millones para reducir su dependencia del carbón, reduciendo así la contaminación sofocante para su población urbana y reduciendo las emisiones de dióxido de carbono. También está entregando propano a los aldeanos para que ya no tengan que cocinar con leña y desechos, y sufran las enfermedades resultantes y la muerte prematura por la contaminación del aire interior.

El vicepresidente de Nigeria, Yemi Osinbajo, señaló un punto similar cuando hablé con él este año. “El término transición energética en sí mismo es curioso”, comenzó. “A veces tendemos a concentrarnos en un elemento de la transición. Pero, de hecho, esa transición energética en sí misma es multidimensional ”y debe tener en cuenta las diferentes realidades de las diversas economías y acomodar las diversas vías hacia el cero neto”.

Osinbajo está particularmente preocupado por los bancos europeos y las instituciones financieras internacionales que “prohíben” la financiación del desarrollo de hidrocarburos, especialmente el gas natural, debido a preocupaciones climáticas. “Limitar el desarrollo de proyectos de gas plantea grandes desafíos para las naciones africanas, mientras que causarían una mella insignificante en las emisiones globales”, dijo. El gas natural y los líquidos de gas natural, continuó, “ya están reemplazando las enormes cantidades de estufas de carbón y queroseno que se utilizan más ampliamente para cocinar, y así salvando millones de vidas que de otro modo se perderían anualmente por la contaminación del aire interior”.

Aissatou Sophie Gladima, la ministra de energía de Senegal, lo expresó de manera más concisa: restringir los préstamos para el desarrollo de petróleo y gas, dijo, “es como quitar la escalera y pedirnos que saltemos o vuelemos”.

Además, varios países en desarrollo productores de energía dependen de las exportaciones de petróleo y gas para sus presupuestos y gastos sociales. No es obvio qué reemplazaría esos ingresos. En octubre, un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos advirtió a las empresas estadounidenses sobre “acciones regulatorias” y otras posibles sanciones si realizaban nuevas inversiones en recursos de petróleo y gas africanos. Sin embargo, no hay una alternativa preparada para Nigeria, con una población de más de 200 millones y un ingreso per cápita que es una doceava parte del de Estados Unidos, y que depende de las exportaciones de petróleo y gas para el 70 por ciento de su presupuesto y el 40 por ciento de su PIB.

“África no provocó el cambio climático y su papel en las emisiones es muy pequeño”, dice Hakeem Belo-Osagie, profesor titular de la Escuela de Negocios de Harvard que se centra en los negocios y la economía de África. “Covid ha arruinado [las] ??finanzas de muchos países africanos, y no se puede esperar que los países africanos reduzcan la producción de combustibles fósiles, ya que es esencial para las finanzas de varios países africanos”.

¿Una nueva división Norte-Sur conducirá a una fractura en las políticas globales? Para obtener un indicador temprano, observe lo que sucede en los próximos dos años sobre el comercio mundial. El crecimiento del comercio y las oportunidades que ofrecía a los países en desarrollo han contribuido en gran medida a aliviar la división original. Pero ciertamente existen signos de las nuevas tensiones. Europa se está moviendo para establecer un “mecanismo de ajuste de las fronteras de carbono”, que es un nombre complicado para lo que es esencialmente una tarifa de carbono. Se evaluará de acuerdo con la “intensidad del carbono”, es decir, la cantidad de carbono que se gasta en la fabricación de un producto. Europa ve estos aranceles como una forma de garantizar que sus políticas y valores sobre el cambio climático se adopten a nivel mundial, al tiempo que brindan protección a las industrias europeas que enfrentan costos más altos debido a los precios del carbono. La UE está comenzando con aranceles sobre un número limitado de bienes, pero se espera que amplíe la lista. La administración Biden también está reflexionando sobre los aranceles al carbono. Sin embargo, los países en desarrollo consideran que las medidas son discriminatorias y un esfuerzo por imponerles las políticas europeas.

La conferencia climática de París de 2015 estableció el “qué”: el objetivo de la neutralidad de carbono. La COP26 en Glasgow dio como resultado importantes avances en el “cómo”: lograr el objetivo. Pero cuando se trata de la transición energética en sí, es posible que todavía tengamos mucho que aprender sobre las complejidades que nos esperan.

Daniel Yergin es el autor de The New Map: Energy, Climate, and the Clash of Nations , que describe las tensiones actuales en el Mar de China Meridional. Sus libros anteriores incluyen The Quest y The Prize , por los que recibió el premio Pulitzer. Yergin es vicepresidente de IHS Markit, una empresa de investigación e información que absorbió su propia consultora de investigación energética Cambridge Energy Research Associates en 2004.

Este artículo fue publicado originalmente en The Atlantic el 27 de noviembre de 2021. Traducción libre del inglés por lapatilla.com