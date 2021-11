¿Soltando la sopa? Fiscales entregaron a la defensa de Alex Saab un DVD con declaraciones

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El periodista Joshua Goodman de The Associated Press, a través de su cuenta en la red social Twitter, informó que fiscales del caso de Alex Saab entregaron a la defensa un DVD con declaraciones.

“Los fiscales entregaron al abogado de Alex Saab un DVD ‘que contiene declaraciones escritas o grabadas del acusado'”, expresó Goddman.

Asimismo, se pregunta en dicha publicación dónde Alex Saab hizo y a quién esas declaraciones. “¿A los funcionarios estadounidenses?”, se preguntó.

Prosecutors have handed over to Alex Saab's attorney a DVD "which contains written or recorded statements of the defendant."

Would love to know where Saab made those statements and to whom. To US officials? pic.twitter.com/aDeCtB3mLA

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 29, 2021