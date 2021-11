¿A qué se enfrenta Twitter con la salida de Jack Dorsey de la dirección de la empresa?

«Amo Twitter». Con este críptico mensaje, Jack Dorsey comenzó a preparar el terreno el domingo antes de que ayer, lunes, anunciase su decisión de abandonar la dirección de la red social que ayudó a crear en 2006. No es la primera vez que el genio de la informática, de 45 años, aspecto casual y mente inquieta, deja el puesto. Ya se vio forzado a hacer lo mismo en 2008 para, finalmente, regresar al cargo en 2015 y permanecer ahí hasta la fecha.

Por ABC

El controvertido desarrollador, que igual convierte su primer tuit en NFT y lo vende por 2,9 millones de dólares, que se dedica a realizar encuestas en su perfil mientras declara ante congresistas de Estados Unidos, ha sido sucedido al frente de la plataforma por el informático de origen indio Parag Agrawal, que, ayer, en un mensaje a través de su cuenta de Twitter, se mostraba agradecido por la oportunidad.

Y, especialmente, con Dorsey.

«Estoy agradecido por el servicio que construiste, la cultura, el alma y el propósito que fomentaste entre nosotros y por guiar a la empresa a través de desafíos realmente importantes», afirmó Agrawal haciendo referencia directa a su antecesor. En el mensaje también dejaba claro su intención de «demostrar al mundo el potencial de Twitter». E intención, y ganas, es lo que necesita actualmente una plataforma que se encuentra muy lejos de esos competidores con los que lleva más de 15 años disputándose la atención del usuario. También de los nuevos jugadores, como TikTok o Twitch.

Deep gratitude for @jack and our entire team, and so much excitement for the future. Here’s the note I sent to the company. Thank you all for your trust and support ? https://t.co/eNatG1dqH6 pic.twitter.com/liJmTbpYs1

— Parag Agrawal (@paraga) November 29, 2021