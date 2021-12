Alec Baldwin aseguró no haber apretado el gatillo de la pistola el día del fatal accidente

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El actor estadounidense Alec Baldwin aseguró este miércoles que no apretó el gatillo de la pistola que disparó una bala real que mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de la película “Rust”, el pasado 22 de octubre.

Por RT

“Bueno, el gatillo no se apretó. No apreté el gatillo”, sostuvo Baldwin a la ABC en su primera entrevista tras la tragedia. “Nunca apuntaría con un arma a nadie y apretaría el gatillo. Nunca”, aseguró el actor en sus declaraciones al presentador George Stephanopoulos.

Asimismo, Baldwin fue preguntado por cómo una bala real pudo haber llegado al set de rodaje, a lo que respondió que no tenía ni idea. “Alguien puso una bala real en un arma. Una bala que ni siquiera se suponía que debía estar en la propiedad”.

EXCLUSIVE: "The trigger wasn't pulled. I didn't pull the trigger," Alec Baldwin tells @GStephanopoulos in first interview since fatal shooting on set of "Rust."

Watch TOMORROW at 8pm ET on @ABC and stream later on @Hulu. https://t.co/u7L88vylra pic.twitter.com/bJsssJoAJq

— ABC News (@ABC) December 1, 2021