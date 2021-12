Tom Holland habló tras el anuncio de una nueva trilogía de “Spider-Man”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El final del Hombre Araña no se definirá en Spider-Man: No Way Home, la tercera película protagonizada por Tom Holland que llegará a los cines el próximo 16 de diciembre. A pesar de que el actor británico había declarado que su intención no era mantenerse en ese papel hasta los 30 años, la productora ejecutiva de Sony, Amy Pascal, dejó claro que habrá mucho más en el futuro del superhéroe de Marvel: específicamente, tres filmes que se lanzarán en los siguientes años.

Por Infobae

Es decir que la historia centrada en Peter Parker no será únicamente una trilogía. Parece ser que Holland aún no podrá colgar el traje del arácnido para cederlo a un sucesor. Sin embargo, aunque Pascal afirmó con certeza la permanencia de la estrella, más tarde aclaró que no hay ningún contrato firmado para lo que venga después en la narrativa de este personaje como parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Pascal hizo el anuncio mientras Tom Holland realiza la gira promocional de Spider-Man: No Way Home junto a la ganadora del Emmy Zendaya, actriz que da vida a MJ y con quien estaría involucrado románticamente desde este año. En una entrevista para el programa francés Quotidien se le consultó por esta posibilidad de volver a la pantalla grande con Marvel y él se mostró nervioso antes de responder: “Siguiente pregunta”, dijo entre risas. Pero luego formuló con mucho cuidado lo que tenía en mente.

“Escucha, todo lo que diré es que tenemos cosas muy emocionantes de las que hablar. No sé qué son esas cosas o qué significarán. Pero parece que nos espera un futuro increíblemente brillante y, como he dicho antes, Spider-Man vivirá para siempre en mí”, admitió el protagonista de la actual franquicia del famoso héroe, que de este modo no descartó que su retorno a este universo ficticio esté entre los próximos proyectos de su carrera.

A la fecha, el artista de 25 años se ha consolidado como uno de los más reconocidos de su generación al lado de muchos otros jóvenes rostros de Hollywood como Zendaya, Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Florence Pugh y otros más. Además de dar vida a una versión adolescente de Peter Parker en su trama en solitario, también ha aparecido en otras películas de Marvel como Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. Otros créditos de su filmografía incluyen Onward, Dolittle, El diablo a todas horas, Chaos Walking, y próximamente, Uncharted, la primera adaptación cinematográfica de los videojuegos del mismo nombre.

El multiverso que advierte Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) es una nueva cinta inspirada en los cómics del Hombre Araña que funcionará como una conexión directa a la pasada entrega, Spider-Man: Far From Home. El malvado plan de Mysterio solo era uno: revelar la identidad del superhéroe ante el mundo y hacerlo ver como el verdadero villano. Así Peter Parker enfrenta el rechazo de quienes alguna vez fueron sus seguidores, y recurre a Doctor Strange para que lo ayude en un último intento desesperado de seguir adelante. El protagonista quiere cambiar los hechos ocurridos para que todos olviden que su identidad fue revelada, pero el peligroso hechizo convocado por Stephen no resultará del todo bien y, por primera vez, se abrirá la puerta al Multiverso.