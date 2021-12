EEUU reafirmó apoyo al Gobierno Interino de Guaidó para forjar camino hacia la democracia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

EEUU reafirmó este viernes su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para forjar un camino hacia la democracia del país.

El subsecretario de Estado para asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, destacó en su cuenta de Twitter la reunión que sostuvo esta semana con Guaidó.

“Fue un placer hablar con Juan Guaidó esta semana para reiterar nuestro compromiso al regreso de la democracia a Venezuela. Apoyamos la importante labor del Gobierno Interino para forjar un camino hacia la democracia y poner fin a la crisis humanitaria de Venezuela”, expresó.

Good to speak with @jguaido this week to reiterate our commitment to returning democracy to Venezuela.

We support the Interim Government’s important work to forge a path to democracy and end Venezuela’s humanitarian crisis.-BAN

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) December 3, 2021