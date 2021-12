El horroroso linchamiento de un hombre en Pakistán presuntamente por cometer blasfemia (Imágenes sensibles)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un hombre fue linchado y su cuerpo prendido en fuego este viernes en la ciudad paquistaní de Sialkot, en el noreste del país, presuntamente por cometer blasfemia, según informaron fuentes oficiales.

El hombre, identificado como Priyantha Kumara, de origen esrilanqués, trabajaba como gerente de exportaciones en una fábrica de equipos deportivos en la ciudad de Sialkot.

Imágenes de video ampliamente difundidas en las redes sociales muestran a una turba enardecida arrastrando un cuerpo para luego encenderlo en llamas.

El portavoz de la policía de Sialkot, Khurrum Shehzad, confirmó a Efe el incidente e indicó que versiones de lo ocurrido apuntan a que “lo mataron por blasfemia”.

En los videos se puede escuchar a la multitud coreando consignas como “Oh profeta, estamos presentes”, un eslogan del partido de extrema derecha Tehreek-e-Labbaik de Pakistán que entre sus principios tiene la protección de la santidad del profeta Mahoma.

De acuerdo con el portavoz, se están realizando más interrogatorios para determinar la razón y cómo se llevó a cabo el linchamiento del ciudadano de Sri Lanka, que ha estado trabajando para la fábrica durante más de siete años.

Warning: Strong Visuals.

A Sri Lankan factory manager in #Sialkot has been brutally murdered by a mob chanting slogans of Tehreek e Labbaik Pakistan. According to reports the mob made a false accusation blasphemy to justify the murder. #TLP was recently unbanned by the govt. pic.twitter.com/PZd1Eir8vS

— Hamza Azhar Salam (@HamzaAzhrSalam) December 3, 2021