Robert Alvarado: Se nos fue el Nuncio Apostólico Aldo Giordano

Posteado en: Opinión

“Dejemos para mañana los asuntos serios; lo que no hacemos hoy, mañana lo llevaremos a término. Pero, ¿llegará ese mañana? Mañana es el gran enemigo de hoy; él es quien paraliza nuestras fuerzas y nos reduce a la impotencia al fomentar en nosotros la inactividad” Eduardo Laboulaye

Todo en la vida tiene un inicio y un fin, nosotros los seres humanos no somos la excepción. Tan natural como la vida es la muerte pues a todos nos llegará en algún momento dormir el sueño eterno. A veces es difícil de aceptar que uno de nuestros seres queridos ya no nos acompañara más, que no volveremos a disfrutar de estar con él o ella, que no volveremos a escuchar su voz. ¿Qué le puedo decir a una persona que acaba de perder a un familiar o a un amigo? Cuando un amigo se va (http://goo.gl/eshh7I), del cantante Alberto Cortez, canción que evoco pensando en un gran amigo, como lo fue el Aldo Giordano, quien fuera Nuncio Apostólico en nuestro país al suceder en el cargo al actual secretario de Estado Vaticano, cardenal Pietro Parolín, desde 2013 hasta mayo de 2021. Un incansable carismático religioso de la iglesia católica fallecido este 2 de diciembre tras complicaciones derivadas del Covid-19, enfermedad contra la cual luchaba desde los primeros días de octubre, en Bruselas, Bélgica.

Hablar de Aldo Giordano quien tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en varias reuniones en forma abierta, cuando uno dialogaba con él y uno observaba su diplomacia con la gente necesitada ayuda, sin credo religioso, con una convicción y certeza en el cargo que él representaba, que era ser servidor de Dios y luchador de las injusticias que se aplicaba el gobierno venezolano. Una de esas reuniones en la sede Nunciatura Apostólica en Venezuela, audiencia que fue concedida por entonces el Nuncio Apostólico, Aldo Giordano, (https://acortar.link/lfnJ3q) fui hablar con él en compañía del abogado Jameiro Aranguren y familiares de unos los perseguidos políticos. Nosotros le expresamos «Partiendo de la preocupación de esta familia por la persecución política y el terrorismo de Estado, que el gobierno ha instrumentado para impedir el retorno de varios políticos al país y la persecución a editores de los medios comunicación como: Miguel H. Otero y Alberto Federico Ravell, se escuchaba para el momento una visita de Nicolás Maduro al Vaticano y le plantemos a Giordano como embajador del Vaticano que se le debería solicitar la libertad de los presos políticos, sino que debe ser un momento propicio para que el máximo prelado de la iglesia, medie en la crisis política, económica, social, y humanitaria que atraviese el país y fomente un diálogo. Una apertura democrática, elecciones libres, garantizar la paz y desterrar la violencia. Y no sea la oportunidad para bendecir o legitimar el régimen. Se le solicitó que elevara su voz al Papa Francisco por los presos políticos que estaban en el momento presos en diferentes cárceles en el país tales como: Erasmo Bolívar, Kamel Salame, Leopoldo López, Arube Pérez Salazar, Daniel Omar Ceballos, Raúl (padre) Baduel, Raúl Emilio (hijo)Baduel, Juan Carlos Quintero Nieto, Gerardo Rafael Resplandor, Gerardo Carrero, Ronny Navarro Rodríguez, Vasco Da Costa, Leonel Sánchez Camero, Magaly Contreras, Tadeo Arriechi Franco, Lorent Saleh, los hermanos Rolando y Otoniel Guevara entre otros. Asimismo, de los exiliados que se encuentran desterrados en varias partes del mundo y el éxodo masivo aproximado de dos millón personas que han emigrado en búsqueda de oportunidades. Su respuesta fue are todo lo posible que este en mis manos y termino haciendo su oración y su bendición.

No es por negar que durante sus 7 años que estuvo en el Nuncio Aldo Giordano se destacó en escuchar y en respetar la opinión ajena, siendo un factor de equilibrio y seriedad diplomática, de altura y respeto. Lo demostró en rechazar la condecoración ofrecida por Nicolás Maduro (https://acortar.link/OC3IPZ) en el Palacio de Miraflores durante una ceremonia de despedida en honor a esta autoridad eclesiástica. Dijo estas Giordano frente a Nicolás Maduro que marcaron historia: «El papá Francisco es muy cercano a este país… El gobierno nacional había propuesto dame hoy una condecoración, pero yo he pedido en nombre del papá renunciar a esta condecoración Porque el papá Francisco nos dice: en un país, ustedes mis representantes, deben ir a servir y a ayudar y no a buscar algo de honor», Termino estas con esta frase Giordano que en su corazón quedan los encuentros con las personas de Venezuela, «Yo intenté servir, con todos los límites que conozco, junto con el cuerpo diplomático, servir a la paz, servir a la reconciliación y al diálogo. La diplomacia nuestra es servir a la paz», que dejó a muchos detractores de Aldo con boca abierta que él se hizo respetar como diplomático ante el régimen de Maduro

Los recuerdos que tengo de Monseñor Aldo Giordano son lo más hermoso de la vida y la última vez que lo vi fue en la zona andina en Santo Domingo del estado Mérida (https://acortar.link/SC46nW) que iba de paseo navideño y escucho una radio que estaba llevaba el mensaje de la palabra de Dios por las ondas hertzianas y me acerco a las afuera de esa emisora, cuando me ve Aldo se alegra y lo demuestra con una sonrisa y me llama por mi nombre y el observó que andaba con otra gente quién era Jesús Fernando González Cazorla (el comandante Cazorla) y su esposa Drisdely Rodríguez, el muy amablemente los saludos. Después se pusieron en un diálogo entre los presente y posteriormente se extiende la conversación entre Cazorla y Aldo (https://acortar.link/Y97on1) y se instalaron hablar en italiano, cosa que no entendía lo que conversaba porque desconozco ese idioma. Un momento de risas y alegrías entre los que estábamos presentes en el lugar y dijo Aldo Giordano: Dios los bendiga…

