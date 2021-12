HBO perdió 30 millones de dólares con el spin-off cancelado de la serie “Juego de Tronos”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Juego de Tronos (Game of Thrones) es la mayor prueba de éxito en la historia de la televisión, con un total de ocho temporadas emitidas entre 2011 y 2019 por la señal de HBO. Basada en la saga literaria Canción de hielo y fuego, de George R.R. Martin, la serie fue una mina de oro durante los años en las que se mantuvo al aire, y como tal, fue una de las producciones con más presupuesto en el mundo de la pequeña pantalla.

Por Infobae

A pesar de lo económicamente rentable que era la franquicia, el resultado no fue el mismo con un spin-off que iba a formar parte del universo junto a otras ideas derivadas de los libros, ya que la cadena estadounidense había puesto en marcha el desarrollo de cinco adaptaciones posteriores a la entrega final de los episodios. Hasta la fecha, House of the Dragon es la única que ha visto la luz entre todos estos proyectos.

Según recoge Entertainment Weekly, en un nuevo libro titulado Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers, escrito por James Andrew Miller, se reveló que HBO gastó una suma importante de dinero en la grabación del piloto de la ficción que iba a centrarse en el origen de los Caminantes blancos durante la Era de los héroes. Las actrices Naomi Watts y Miranda Richardson integraban el elenco principal de Bloodmoon, el título provisional que recibió este inconcluso argumento durante el rodaje.

“Cuando yo llegué, habían gastado alrededor de USD30 millones en el piloto de la precuela de Game of Thrones”, comentó Bob Greenblatt, expresidente de WarnerMedia, según apunta la reciente publicación. “Y cuando vi un corte a los pocos meses de mi llegada, le dije a Casey [Bloys, encargado del contenido de HBO]: ‘Esto simplemente no funciona y no creo que cumpla con la premisa de la serie original’. Y él estuvo de acuerdo, lo cual fue un alivio”.

El estándar de calidad que había dejado la producción original no se cumplía de la misma forma en el spin-off y la decisión más sensata para los productores fue cancelarlo para no hacer que la compañía gastara más en una idea que no iba a funcionar. “Desafortunadamente, decidimos no seguir adelante. Había una presión enorme por hacerlo bien y no creo que hubiera funcionado”, agregó Greenblatt.

House of the Dragon, la historia de los Targaryen

En octubre de 2019, HBO confirmó la cancelación del spin-off con Watts e inmediatamente anunció la precuela House of the Dragon, enfocada en la Casa Targaryen tres siglos antes de los eventos que dieron lugar a la trama original. Hace dos meses, se reveló el primer teaser con el vistazo a Matt Smith, Emma D’Arcy, Milly Alcock, Olivia Cooke y más actores en los roles de personajes nunca antes vistos en el universo televisivo. Ellos serán los antepasados de Daenerys, la Madre de los dragones.

Se desconoce cuándo será la fecha exacta de estreno de la precuela de Game of Thrones, pero de acuerdo a información que brindó la señal, el primer episodio estará disponible en algún momento de 2022.

