“Santa Claus” solicitó permiso para portar un arma en Navidad (Foto)

En una imagen que ha desatado la polémica en redes sociales, un hombre disfrazado de Santa Claus acudió a una oficina de gobierno con el objetivo de tramitar su permiso para portar un arma oculta en Estados Unidos.

El incidente, que por supuesto ya es un fenómeno viral, se dio en El Paso y, en otro detalle que ha generado mucha controversia, las mismas autoridades del estado de Colorado se encargaron de presumirlo.

El regalo de Santa Claus

La oficina del sheriff del condado de El Paso dio a conocer la noticia en su cuenta oficial de Twitter. “¿Adivinen quién vino hoy a recibir su permiso para portar un arma? ¡Santa Claus!” El anuncio estuvo acompañado por una fotografía donde se ve al hombre disfrazado de Santa Claus en la oficina de trámites. Una trabajadora le está tomando sus datos para procesar la solicitud del permiso, mientras Santa está a punto de firmar la autorización al otro lado de la mesa. Por cierto, en un detalle importante de aclarar, no estamos hablando de la ciudad de El Paso en Texas, sino de la localidad con el mismo nombre que se encuentra en el estado de Colorado. En esa entidad, el trámite para portar un arma cuesta 135 dólares y los requisitos son presentar una identificación, llenar una solicitud oficial y demostrar que se tiene entrenamiento para portar el arma o pistola en cuestión.

Como era de esperarse, miles de personas criticaron a las autoridades de El Paso por relacionar con la violencia a un personaje tan importante para los niños como Santa Claus. Después de todas las quejas que recibieron, las autoridades tuvieron que publicar una aclaración en su cuenta de Twitter. “La oficina del sheriff del condado de El Paso tuvo la intención de destacar la labor que realiza nuestro personal en la sección de trámites para solicitar permisos para portar armas. Nunca quisimos ser insensibles. Santa está relacionado con el mes de diciembre y pensamos que sería buena idea reconocer el trabajo de nuestro staff por medio de la publicación”.

En conclusión, esto fue una terrible idea de Navidad. Las autoridades en Colorado pensaron que sería bueno promocionar su trámite disfrazando a alguien como Santa Claus, pero, no contaron con la respuesta de la gente. Además, considerando lo delicado del tema en Estados Unidos (portación de armas), la broma fue de muy mal gusto. Eso sí, poniendo atención al mensaje, las autoridades de El Paso nunca ofrecieron una disculpa por lo ocurrido. ¡Así de grave está el asunto por allá!

Guess who came in to receive his Concealed Handgun Permit today? ?

Did you know the El Paso County Sheriff’s Office has issued 49,750 Concealed Handgun Permits with another 2,560 awaiting to be issued?

For more info please visit our website: https://t.co/AbGrPigOUZ pic.twitter.com/ELmffXcfjA

— EPCSheriff (@EPCSheriff) December 3, 2021