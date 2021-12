Avión vinculado a la CIA aterrizó en Maiquetía la tarde de este #7Dic

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Un avión vinculado a la CIA y otras agencias gubernamentales de EEUU, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

lapatilla.com

La información la dio a conocer la cuenta en Twitter de conflictos internacional CNW, señalando que la aeronave partió desde San Juan, Puerto Rico.

De acuerdo a lo publicado por flightaware, el avión tocó suelo venezolano pasada las 05:49 PM.

“El avión visitó Caracas anteriormente en 2019 para ‘brindar apoyo’ durante la evacuación de la embajada de Estados Unidos en Caracas. Se informa que la aeronave a menudo opera para la CIA”, expresó ConflictsW en la mencionada red social.

The jet previously visited Caracas in 2019 to ‘provide support’ during the evacuation of the US embassy in Caracas. The aircraft is reported to often operate for the CIA.

— CNW (@ConflictsW) December 7, 2021