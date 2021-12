Guaidó insta a llamar la atención a países y empresas para que apoyen la lucha contra las dictaduras (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó instó la mañana de este martes 7 de diciembre a los grandes países democráticos para contrarrestar dictaduras, en su intervención en la Cumbre de Compenhague por la Democracia.

Guaidó manifestó “Es hora de llamar la atención no solo de los grandes países democráticos para contrarrestar dictaduras. También las empresas tienen una responsabilidad global y social”.

“Debemos organizarnos mejor para hacer contrapeso a las dictaduras” enfatizó Guaidó, asimismo agregó que “hay que llamar la atención en el caso por ejemplo de Venezuela, la Carta Interamericana de los DDHH, su función y utilidad, hoy que vemos una dictadura señalada por la CPI, tenemos que ver la utilidad que le damos a esa Carta”.

