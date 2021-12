Carlos Paparoni ganador del Premio Campeones Internacionales Anticorrupción 2021

Click to email this to a friend (Opens in new window)

En vísperas del Día Internacional contra la Corrupción y la Cumbre por la Democracia, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció a los ganadores del “Premio Campeones Internacionales Anticorrupción”, que reconoce a las personas que han demostrado liderazgo, coraje e impacto en la prevención, denuncia y lucha contra la corrupción.

Este año ha sido reconocido el Comisionado Presidencial contra el terrorismo y el crimen organizado, Carlos Paparoni, por su trabajo en inteligencia financiera y análisis de corruptos que resultaron esenciales para restringir los flujos financieros ilícitos del régimen venezolano. Su análisis descubrió evidencia de que el 98% del presupuesto asignado por el régimen para subsidios alimentarios parece haber sido robado, contribuyendo directamente a la inseguridad alimentaria y malnutrición en Venezuela.

“A menudo, cuando hablamos de desafíos masivos y complejos como la corrupción, perdemos de vista el hecho de que nuestra capacidad para lograr un progreso significativo y mejorar la vida de las personas se reduce al trabajo de las personas: personas que, por pura tenacidad, creatividad y valentía, muéstrenos que incluso los problemas más abrumadores son superables”, dijo el Secretario de Estado, Antony Blinken.

Paparoni ha trabajado incansablemente para exponer la corrupción del régimen, en particular, en el caso del CLAP, con el uso del hambre como arma y método de control social; y contra la trama corrupta del presunto testaferro de Nicolás Maduro, hoy detenido en territorio americano, Álex Saab.

El Departamento de Estado contrarresta la corrupción a través de la diplomacia entre países, apoyando los estándares internacionales y su implementación, construyendo y fortaleciendo las instituciones gubernamentales, para responsabilizar a los funcionarios corruptos, y apoyando a los periodistas y actores no gubernamentales que promueven la transparencia y la defensa. para la rendición de cuentas de las personas corruptas.

También fueron homenajeados: Dorothy Bradley de Belice, Nikolay Staykov de Bulgaria, Alexandra Attalides de Chipre, Carlos Giovanni Ruano Pineda de Guatemala, Gabriela Alejandra Castellanos de Honduras, Jamiliya Maricheva de Kazajstán, Juris Juriss de Letonia, Riad Kobeissi de Líbano, Martha Chizuma de Malawi , Denise Namburete de Mozambique, y Dr. Torplus Yomnak de Tailandia.

Working together, we will stop corrupt actors from operating with impunity. @StateDept reaffirms our commitment to all those working to build transparency and accountability around the world. Congratulations to our 2021 Anticorruption Champions. #ACCA2021 pic.twitter.com/Lwt5aEORzV

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 8, 2021