¿Por qué Estados Unidos levantó las sanciones contra Clíver Alcalá?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El gobierno de EEUU, hace pocos días levantó las sanciones en contra del exgeneral venezolano Cliver Alcalá, pero ¿Por qué la decisión?.

lapatilla.com

A través de redes sociales, el periodista Joshua Goodman, perseguido por el régimen de Nicolás Maduro, explicó la designación no proseguía debido a que ya Alcalá está en manos de la justicia norteamericana.

El comentario de Goodman se debe luego de que sus fuentes del Departamento de estado de EEUU dijeron “Debido a que Alcalá está detenido en Nueva York por cargos de drogas, no era necesario que continuara con su designación como capo de la droga”, según el tuit publicado.

Lo que el periodista tradujo, en la publicación de la siguiente forma: “Casi por definición, no puede participar en ninguna actividad sancionable desde la cárcel”.

El exgeneral, está detenido en Nueva York desde el 2020, tras entregarse en Barranquillas, Colombia a agentes estadounidenses, estando solicitado por tráfico de drogas, razón por la que se encuentra tras las rejas.

Why were sanctions lifted on Gen. Cliver Alcala?

A @USTreasury told me that because Alcala is in custody in NYC on drug charges there was no need to continue his designation as a “drug kingpin.” Almost by definition he can’t be engaged in any sanctionable activity from jail. https://t.co/hE3WhFp2kE

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) December 9, 2021