Hombre fue acusado de incendiar un árbol de Navidad gigante en Nueva York (Fotos y Videos )

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un hombre fue acusado de incendio provocado y otros delitos el miércoles por prender fuego a un árbol de Navidad de 50 pies (15 metros) frente a la sede de Fox News en el centro de Manhattan, dijo la policía.

Por AP

Traducción libre lapatilla.com

El árbol artificial fuera del edificio de News Corp. que alberga Fox News, The Wall Street Journal y el New York Post se incendió poco después de la medianoche, dijo la policía.

Las fotos y videos de la escena muestran el árbol completamente decorado en llamas.

The giant Christmas Tree outside of Fox News erupted into flames.

In fairness, one of their viewers probably just heard that books are made from trees and jumped the gun. pic.twitter.com/vq9eI38QXZ

— Nick Knudsen ?? (@NickKnudsenUS) December 8, 2021