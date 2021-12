Vecchio informó que siete mujeres y tres hombres acompañaran a Guaidó a levantar la voz en la Cumbre por la Democracia

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El legitimo Embajador de Venezuela ante los Estados Unidos Carlos Vechhio, informó que 7 mujeres y 3 hombres estarán acompañando este jueves 9 de diciembre al presidente (E) Juan Guaidó, en la Cumbre por la Democracia para alzar la voz en nombre de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Por lapatilla.com

A través de su cuenta en la red social en Twitter, Vecchio anunció que Guaidó incluyó en su delegación a las defensora de los derechos humanos Rosa María Paya por Cuba y a Berta Valle por Nicaragua.

Añadió que “La solidaridad y unión en la lucha contra dictaduras que oprimen a nuestros pueblos es clave. Necesitamos a Latinoamérica Libre”.

Este jueves 9 de diciembre el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó, hablará en la Cumbre por la Democracia donde más de 100 países han sido invitados por el gobierno de Estados Unidos para abordar el multilateralmente, el problema de las autocracias y cleptocracias como la de Nicolás Maduro.

Tomorrow, Thursday #9Dec, President @jguaido will speak at #SummitforDemocracy together with world leaders. We thank @POTUS for this opportunity to multilaterally address the problem of autocracies and kleptocracies like Maduro's in #Venezuela. https://t.co/0eotVcYOlr pic.twitter.com/X7dXEjNdka

— CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) December 8, 2021