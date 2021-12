Cansada de que su jefe le causara estrés: Empleada descontenta provocó una explosión en un depósito de petróleo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una empleada descontenta provocó una explosión en un almacén de petróleo donde trabajaba en Tailandia porque estaba cansada de que su jefe “se quejara” y “le causara estrés”.

Por: RT

Imágenes de las cámaras de seguridad muestran a Ann Sriya, de 38 años, entrando al almacén de Prapakorn Oil en la provincia de Nakhon Pathom antes de que se incendiara.

Supuestamente, la mujer prendió fuego a un trozo de papel y lo arrojó sobre un contenedor de combustible, lo que provocó el incendio en el deposito de petróleo, el pasado 29 de noviembre.

