Meta abrió al público plataforma de realidad virtual para impulsar su metaverso

La empresa matriz de Facebook, Meta, abrió este jueves al público en Estados Unidos y Canadá su plataforma de realidad virtual Horizon Worlds, un paso más en la construcción de su visión del metaverso para el futuro.

Horizon Worlds está lejos de ser un metaverso completamente terminado, una especie de internet del futuro donde experiencias en línea como hablar con amigos podrían simularse con encuentros cara a cara gracias a dispositivos de realidad virtual.

Sin embargo, los usuarios ya pueden reunirse en Horizon para hablar, jugar y construir sus propios mundos virtuales, siempre que tengan más de 18 años y el equipo apropiado.

Desde el año pasado una versión de prueba de la plataforma fue puesta a disposición de un número limitado de usuarios.

Con el fin de acentuar su nuevo objetivo como empresa, Facebook renombró su casa matriz: Meta, en busca de dejar atrás su imagen de red social propensa al escándalo, por una nueva visión como la plataforma de realidad virtual del futuro.

“Queremos que Horizon Worlds sea un medio ambiente seguro en el que todos puedan seguir nuestra política de conducta en realidad virtual”, según el anuncio de la empresa en la inauguración.

“Hay varias opciones de seguridad (…) que permiten hacer una pausa y después bloquear, silenciar o reportar a otros usuarios”, agregó.

