Pedófilo encarcelado atrajo con cuenta falsa de Instagram a dos niñas que luego serían asesinadas en EEUU

Una de las únicas pistas con las que ha trabajado la policía es una foto del presunto asesino que Libby tomó en su teléfono antes de morir.

Lo mostró caminando hacia la pareja. Libby también hizo una grabación de él diciendo “colina abajo”.

Los policías recuperaron el audio después de encontrar los cuerpos de la pareja en 2017.

No está claro por qué la policía solo ahora, más de cuatro años después de las muertes, vinculó a la pareja a la cuenta de Instagram y Snapchat de anthony_shots.

La policía nunca ha revelado la causa de la muerte de las niñas. Ambas chicas estaban activas en las redes sociales antes de su muerte.

La cuenta falsa mostraba fotos del modelo masculino, posando sin camisa y tatuado en un baño, y capturas de pantalla de carritos de compras en línea de sitios web de diseñadores como Gucci, acumulando miles de dólares.

En un boletín el lunes, la Policía Estatal de Indiana dijo: ‘Mientras investigaban los asesinatos de Abigail Williams y Liberty German, los detectives de la Oficina del Sheriff del Condado de Carroll y la Policía Estatal de Indiana han descubierto un perfil en línea llamado anthony_shots.

Este perfil se utilizó de 2016 a 2017 en aplicaciones de redes sociales, incluidas, entre otras, Snapchat e Instagram.

El perfil ficticio de anthony_shots usó imágenes de un modelo masculino conocido y se describió a sí mismo como extremadamente rico y dueño de numerosos autos deportivos.

“El creador del perfil ficticio usó esta información mientras se comunicaba con mujeres jóvenes para solicitar imágenes de desnudos, obtener sus direcciones e intentar conocerlas”.

Confirmaron que sabían quién era el modelo, habían estado en contacto con él y dictaminaron que era inocente, pero que estaban buscando a alguien más que lo había armado todo.

‘El hombre que está en las fotos no es una persona de interés en la investigación.

“Los detectives están buscando información sobre la persona que creó el perfil de anthony_shots”, dice el comunicado.

La Policía Estatal de Indiana no ha comentado sobre la conexión de Kline, ni ha revelado si alguna vez ha sido nombrado sospechoso.

Un investigador diferente se hizo cargo del caso de Kline de 2017 en abril del año pasado.

El único otro sospechoso en el caso es James Chadwell, de 42 años. Nunca ha sido acusado de los asesinatos de las niñas, pero sí del secuestro e intento de asesinato de una niña de nueve años, en Lafayette, Indiana, a unas 20 millas de Delphi. La secuestró y abusó de ella después de invitarla a su casa para ver a sus perros y luego encerrarla en un sótano.

Sin embargo, en mayo, Kelsi German, la hermana mayor de Liberty, dijo que no creía que él fuera el asesino.

Sí, he visto su nombre por todas partes. No hay nuevas actualizaciones. Sin comunicado de prensa. No hay ningún sospechoso bajo custodia en este caso. LE (aplicación de la ley) está investigando un aviso que se envió y que ahora se está haciendo mucho más grande de lo que es. Hasta que LE dice que es un sospechoso, no es más que otro nombre que están mirando ”, dijo.

No me dirán cómo, no me dirán por qué. No me dirán lo que están mirando. Creo que se esconde a plena vista. Podría ser alguien que conozco o podría ser alguien que solo está en la ciudad a veces ”, dijo en una entrevista con The Washington Times.