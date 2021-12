Lo que dijo Jill Biden sobre las especulaciones de la salud mental del presidente

La primera dama Jill Biden descartó las especulaciones sobre la salud mental del presidente Joe Biden y las calificó de “ridículas”.

Por Independent

En una entrevista con CBS Morning, la primera dama se sinceró sobre las encuestas que cuestionan la competencia mental de su esposo y su adaptación a la vida en la Casa Blanca.

Partes de la entrevista con Rita Braver de CBS se publicaron el jueves.

En la entrevista, Braver se refirió a encuestas recientes que concluían que Biden no era mentalmente competente para ser presidente.

Una encuesta realizada por Politico-Morning Consult el mes pasado reveló que el cuarenta y ocho por ciento de los encuestados cree que el presidente no era “mentalmente competente”, mientras que el cuarenta y nueve por ciento considera que sí.

First Lady Jill Biden opens up this Sunday about her life, her efforts to support her husband and looks back at their first year in office, in a rare interview at Camp David, the Presidential retreat in rural Maryland pic.twitter.com/lC7gpUSqjZ

— CBS Sunday Morning ? (@CBSSunday) December 9, 2021