Niña de EEUU que nació con la “máscara de Batman” se recupera tras una cirugía pionera en Rusia

Luna Tavares-Fenner, una niña de EE.UU. de apenas dos años y nueve meses, está en proceso de recuperación tras haber pasado casi toda su vida bajo tratamiento para erradicar la enorme mancha negra que le cubría el rostro desde su nacimiento.

Por RT

Esta condición se denomina nevus melanocítico congénito, y es una afección de la piel que produce manchas anormalmente oscuras, por lo general en la cara.

Luna fue operada seis veces en una clínica de Krasnodar, luego de que el doctor Pável Popov leyera sobre el caso en un periódico ruso y le escribiera a su madre para invitarla a dicha ciudad del sur de Rusia, donde la niña podría recibir un tratamiento pionero en el mundo y que no está disponible en EE.UU.

Por otro lado, un donante ruso anónimo pagó por una parte importante del tratamiento. La familia de Luna lo califica de “milagro”.

En una entrevista con la productora de vídeos East2West, citada por los medios, Popov señaló que “Luna ya ha comenzado a hablar y ella misma dice: ‘Mi punto negro se ha ido. Soy una princesa’“.

Luna pasó por un tratamiento denominado terapia fotodinámica. Las cirugías no fueron invasivas, ya que solo consisten en la inyección de un medicamento que se acumula en el nevo (la mancha negra) y hace que el tejido muera, dando paso al crecimiento de una piel nueva y saludable.

Según los médicos, el tratamiento de Luna también ha servido para prevenir un posible cáncer de piel.

