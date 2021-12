“No queda nada”: Aterrador VIDEO muestra la devastación causada por los tornados nocturnos en Kentucky

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Decenas de personas han muerto en la noche de este viernes a consecuencia del impacto de varios tornados en la región medio occidental de Estados Unidos, donde el más afectado fue el estado de Kentucky con al menos 50 fallecidos, informó este sábado el gobernador, Andy Beshear.

“Creemos que nuestro número de muertos de este evento superará los 50 residentes en Kentucky, probablemente terminará más cerca de 70 a 100 vidas perdidas”, dijo en una comparecencia ante la prensa.

Beshear indicó que un tornado tocó tierra y recorrió cerca de 200 millas (320 kilómetros), en el que habría sido el suceso de su tipo “más severo en la historia de Kentucky”.

?#BREAKING: Kentucky Governor reports "mass casualties" after building collapse at a candle factory; says more than 50 people are likely dead after a violent tornado Passed by Doing catastrophic damage to Buildings and Cars pic.twitter.com/ppucDRDHmq

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 11, 2021