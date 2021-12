Las Gemínidas, una de las mejores lluvias de meteoros, iluminarán el cielo nocturno este #13Dic

Las Gemínidas, consideradas como “una de las mejores y más fiables lluvias de meteoros anuales”, alcanzarán su punto máximo en algún momento durante la noche del 13 de diciembre hasta la madrugada del 14, según pronostica la NASA.

Por: RT

En su momento de actividad máxima se verán más de 100 meteoros por hora. Además del clima y el mal tiempo, la fase lunar suele ser el factor principal para determinar la visibilidad del fenómeno, y este año, la Luna estará casi llena en un 80 % en el pico de las Gemínidas, lo cual no es lo ideal, advierte la agencia espacial.

Sin embargo, la Luna se pondrá en algún momento alrededor de las 2:00 a. m. dando un par de horas para observar los cuerpos celestes antes del amanecer.

? The Geminid's Meteor Shower will peak on Dec. 13th, see what else is happening in the sky this month and what to be on the look out for.

More skywatching tips: https://t.co/KMkTqwHBKl pic.twitter.com/th2eXpqV1K

— NASA Marshall (@NASA_Marshall) December 10, 2021