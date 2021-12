Max Verstappen a Checo Pérez por frenar a Lewis Hamilton y obtener el título: “Eres una leyenda”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Checo Pérez vivió una intensa lucha en el Gran Premio de Abu Dabi contra de Lewis Hamilton, quien peleaba la primera posición, mientras que el mexicano buscaba retrasar al inglés en beneficio de Max Verstappen, quien buscaba su primer título mundial.

Por Espn

Desde la vuelta 20 el de Red Bull, vivió un duelo directo con el integrante de Mercedes, quien intentó rebasar en más de una ocasión a Checo, pero este vivió una férrea defensa y mantuvo su puesto a lo largo de dos vueltas.

Checo provocó que Max recuperara una desventaja de siete segundos frente a Hamilton y al final pudiera quedarse a menos de dos segundos.

LAP 21/58

Epic stuff at the front as race leader Sergio Perez battles hard to keep Lewis Hamilton frustrated

Hamilton eventually gets past to take P1, but his lead over Verstappen is cut to two seconds

"Checo is a legend" says Max over team radio #AbuDhabiGP ?? #F1 pic.twitter.com/Thc5IPQV09

— Formula 1 (@F1) December 12, 2021