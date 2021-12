La verdadera historia detrás del legendario corte de cabello de Ronaldo Nazário en el Mundial 2002 (FOTO)

Posteado en: Deportes, Titulares

No, no lo hizo para que su hijo no lo confundiera con Roberto Carlos. Y no, tampoco formó parte de una campaña o estrategia de publicidad. El icónico triángulo de pelo con el que Ronaldo Nazário da Lima se consagró campeón del mundo en 2002 surgió sin alguna razón especial. Pero, al final, le sirvió para que la prensa y los aficionados dejaran de hablar de la lesión que sufrió en la previa de la semifinal contra Turquía. Así lo reseñó La Nación.

Muchos quizá no lo recuerdan, pero el legendario delantero brasileño no arrancó la Copa con ese exótico look. Se lo hizo en plena competencia. Solo se le vio así en el duelo contra los turcos y en la final ante Alemania, donde, por cierto, se apuntó un doblete.

Probó alguno nuevo, le sirvió para que los problemas físicos quedaran en el olvido (sufría ese tema porque venía saliendo de dos roturas graves) y, por eso, se lo dejó.

Ronaldo y la historia detrás del histórico corte

“Lo que sucedió de verdad fue que en la -previa de la- semifinal contra Turquía, yo estaba sintiendo unos dolores en el aductor derecho. En los últimos 2-3 días, en la víspera, yo tenía la costumbre de raparme la cabeza siempre. Y me corté, llegué a la punta y me la dejé (…) Y fui al entreno, fui el entrenamiento. No fue una estrategia ni nada. Pero durante los días previos se estaba hablando mucho sobre la lesión, que tenía posibilidad de no jugar; y cuando salí así, la noticia fue el pelo. La noticia fue el pelo, ¡no se habló más nada de la lesión del aductor!”, contó R9 en Flow Podcast.

