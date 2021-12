Inauguración de los JJOO de París en 2024 se desarrollará fuera de un estadio por primera vez en la historia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El consejo de administración del Comité de organización de los Juegos de París en 2024 aprobó este lunes el principio de una ceremonia de inauguración inédita en el río Sena, y que se desarrollará fuera de un estadio por primera vez en la historia de los Juegos de verano.

Más de 160 barcos con los deportistas de más de 200 delegaciones desfilarán por el río durante casi 6 km entre el Puente de Austerlitz y el Puente de Iena, en pleno centro de París, según el plan previsto. El final de la ceremonia tendrá lugar en la esplanada de Trocadero, cerca de la Torre Eiffel.

Los organizadores prevén albergar a unas 600.000 personas, con una parte del público en las orillas, en tribunas de pago puestas para la ocasión, y otra parte del público podrá acceder gratuitamente a la ceremonia.

El presidente de la República, Emmanuel Macron, había oficializado en julio al margen de los Juegos de Tokio este proyecto que había levantado reticencias por parte de las fuerzas del orden, inquietas por poder ofrecer seguridad a un evento de tal amplitud.

“Hoy es un momento fuerte. Hay muchas emociones, mucho entusiasmo. La ceremonia de inauguración es forzosamente lo más grande”, declaró Tony Estanguet, patrón de los Juegos de París 2024, en una rueda de prensa al término del consejo de administración del Comité de organización. AFP

26/07/2024 – Are you ready for this?

On the River Seine, the most spectacular & accessible Opening Ceremony in Olympic history. Open to all, open to you!

Sur la Seine, la plus grande cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ouverte à tous, ouverte à vous !#Paris2024 pic.twitter.com/5th1CEeZAe

— Paris 2024 (@Paris2024) December 13, 2021