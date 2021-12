¡A bailar! Glitch celebra la Navidad con un mix movido

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El pasado domingo, tal como tiene acostumbrado a su público cada diciembre, Glitch lanzó su tan esperado sencillo de Navidad, pero en esta oportunidad marcan una diferencia, y es que en vez de versionar una sola canción, hicieron un mix de tres temas iconos en estas fechas: “Feliz Navidad” (original de José Feliciano), “All I Want for Christmas Is You” (Mariah Carey) y “Santa Claus is coming to town” (John Frederick Coots/Haven Gillespie). Cabe destacar que Lulú, Sarah y Pau se encargaron de interpretar una canción cada una, pero mezclan sus hermosas voces en los coros.

Con información de El Farandi

“Elegí cantar ‘Feliz Navidad’ porque es una canción muy emotiva, que a pesar de decir muy poco, transmite el mensaje de felicidad que se vive en estas fechas, la energía de la Navidad” contó Sarah, aclarando que: “… hicimos un mix y no una sola canción para regalarle a la gente algo diferente a los dos años anteriores, además ahora hicimos algo muy movido lo que nos tiene muy contentas”.

Por su parte Lulu, quien interpreta ‘Santa Claus is coming to town’ dijo: “Escogí cantar esta canción porque me recuerda muchísimo mi infancia; cuando pequeña cantaba en los eventos navideños y siempre estaba este tema que me hace recordar una época muy feliz de mi vida”

“Cuando era chiquita había cantado ‘All I Want for Christmas Is You’ y sinceramente quería revivir esos buenos momentos. Además, es un tema super movido y sin duda, un clásico de la Navidad”, confesó Pau.

La producción, mezcla y composición musical del mix fue realizada por Albert Hernández; los arreglos vocales estuvieron a cargo de Isra, mientras que la programación y masterización se hicieron en Novus Artis.

Es importante destacar que las adaptaciones de cada uno de los temas existen y fueron tomadas de YouTube.

El Mix Navideño de Glitch cuenta con un video conceptual que fue grabado en la ciudad de Caracas bajo la dirección de Carlos Ovalle.