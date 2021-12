Las 18 frases de la emotiva despedida de Sergio Agüero del fútbol profesional

Posteado en: Deportes, Titulares

Tras hacer oficial su retiro del fútbol, el Kun brindó una conferencia de prensa ante los medios que presenciaron el acto.

Por infobae.com

Finalmente se hizo oficial lo que era un secreto a voces. En un acto formal del FC Barcelona, Sergio Agüero anunció su retiro del fútbol después de sufrir una arritmia cardíaca durante el partido que se llevó a cabo el 30 de octubre frente al Alavés en el Camp Nou.

“Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol”, fue lo primero que dijo el delantero argentino envuelto en llanto después de que el presentador le cediera el protagonismo.

Tras unas emotivas palabras del Kun, que comenzaron y terminaron entre lágrimas, y un video repasando alguno de sus mejores momentos, se dio pie a una conferencia de prensa ante los medios presentes para explicar algunas cuestiones referidas a su decisión pero sin perder su sentido del humor.

LAS FRASES MÁS EMOTIVAS DE LA DESPEDIDA DE AGUERO DEL FUTBOL PROFESIONAL

“Es un momento muy duro. Lo primero es mi salud y ya saben por qué he tomado esta decisión”.

“Quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido muchas”

“Siempre soñé con jugar al fútbol. Mi sueño era jugar en Primera División, nunca pensé en llegar a Europa”

“Gracias a todos por venir en este momento. A mi familia, que están todos. Gracias a mis compañeros que me ayudaron a crecer”

“Me voy con la cabeza alta, muy feliz. No sé qué me espera la vida, pero sé que tengo mucha gente que me quiere y quiere lo mejor”

“Gracias a los periodistas que vinieron. A los que me trataron bien, y a los que me trataron mal alguna vez también”

“Poder estar acá ha sido un regalo, pero las cosas pasan por algo y obviamente le deseo lo mejor al Barcelona y a los compañeros. Son gente muy joven que quiere aprender. Me voy muy contento por estos meses”

“Me siento bien ahora mismo. Obviamente las primeras dos semanas fueron duras. Cuando me hice la primera prueba física en la clínica los médicos me han llamado para decirme que había una gran posibilidad que no pudiera seguir”

“Empecé a mentalizarme, pero no fue fácil. Ya lo venía procesando. Cuando me llamaron para decirme que era definitivo tardé unos días en procesarlo, pero mientras pasaban los días aún tenía esperanzas en mi cabeza. Ahora estoy bien, pero fue difícil”

Pese al emotivo anuncio, Agüero no perdió el sentido del humor durante la conferencia de prensa (Reuters) Pese al emotivo anuncio, Agüero no perdió el sentido del humor durante la conferencia de prensa (Reuters)

“Me pasa ahora con 33 años y no de más chico. Por un lado, por la carrera que hice estoy orgulloso. Menos mal que me pasó ahora y no antes. Pero sí, la verdad que estoy muy feliz por lo que hice”

“Me siento muy contento por los títulos que he ganado pero uno siente que puede dar más. Creo que hice lo mejor para mí”

“Un gol muy lindo que hice fue en Independiente contra de Racing, fue un momento muy lindo. No tengo nada en contra de Racing, pero cuando tenía 17 años fue el primer gol más lindo que tuve”

“El último momento lindo fue en la Copa América. Me tocó estar acompañando a los chicos. Sentía que era lo que estábamos buscando hace años y se consiguió. Ahí fui muy feliz”.

“Es positivo porque hoy estoy aquí contándolo. Podría no haber sido así. Es algo bueno que me hayan detectado ahora el problema y no antes”.

“Mucha gente piensa que es fácil ser futbolista y les puedo asegurar que no lo es. Todos los días ir a entrenar, viajar, jugar…”

“Voy a seguir vinculado al fútbol seguro y disfrutar un poco más de la vida”

“Ahora voy a estar tranquilo, no voy a hacer nada en un tiempo. Prefiero que la gente de afuera diga qué es lo que merezco o que me pongan el nombre que quieran. No puedo decir, no soy quién. está mal decir que soy un crack”

Agüero anunció su retiro del fútbol profesional (Reuters)

El evento contó con una presencia especial: Josep Guardiola. El entrenador del Manchester City viajó a tierras catalanas en compañía de Txiki Begiristain, director de fútbol de los Ciudadanos, luego del triunfo por 7 a 0 ante el Leeds por la Premier League.

Tras iniciar su carrera en Independiente en julio del 2003, Agüero dio su primeros pasos en Europa en el Atlético de Madrid convirtiéndose en un ídolo. Posteriormente hizo historia en el Manchester City a lo largo de una década al transformarse en el máximo artillero de la historia de un club inglés, entre otros récords. Finalmente arribó a Barcelona en un momento complicado de la institución pero desafortunadamente no pudo ayudar al club en su proceso de reestructuración.

En total acumuló 21 títulos a lo largo de su carrera, siendo el último el de la Copa América del 2021 con la selección argentina.