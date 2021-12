Revelaron las novedades que traerá Instagram para 2022: ¿Vuelve el orden cronológico en el “feed”?

A pocos días de finalizar el año, la red social Instagram, que forma parte de la compañía Meta (antigua Facebook), anunció que en los primeros meses de 2022 introducirá nuevamente el orden cronológico del feed, tras haberlo eliminado en 2016. Así lo reseñó El Diario.

La modificación, que se dio a conocer durante unas declaraciones en el Senado de Estados Unidos sobre cómo maneja Instagram la seguridad de los adolescentes, convivirá con el orden establecido por los algoritmos, según las preferencias de los usuarios.

“Para mí es importante que las personas tengan un control significativo sobre su experiencia. Creo que un lugar donde puedas ver todo, desde las cuentas que sigues en orden cronológico, es algo importante”, dijo el director de la red social, Adam Mosseri.

Mosseri reiteró que en 2022 Instagram pretende poner a disponibilidad de los usuarios a nivel global dos opciones de colocación de las publicaciones en el feed. A su juicio, la clasificación (basada en algoritmos de personalización) es importante y ayuda a conectar a las personas con el contenido que más les importa.

El directivo sostuvo que ya están trabajando para que los millones de usuarios de la red social vuelvan a disfrutar de una línea temporal en la plataforma.

La aplicación también añadirá un “feed de favoritos”, en el cual solo se mostrará las publicaciones de los amigos o creadores predilectos o de aquellas cuentas que los usuarios seleccionen.

“Queremos que las personas tengan un control significativo sobre su experiencia. Hemos estado experimentando con Favoritos, una forma de decidir qué publicaciones desea ver más arriba”, indicó la red social en su cuenta de Twitter.

We want people to have meaningful control over their experience. We’ve been experimenting with Favorites, a way for you to decide whose posts you want to see higher up, and we’re working on another option to see posts from people you follow in chronological order.

— Instagram Comms (@InstagramComms) December 8, 2021