Policía en Florida presentó cargos contra adolescentes que agredieron a estudiante venezolano

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El alguacil del condado de Osceola, Marcos López, se dirigió el martes a los medios de comunicación sobre un incidente que ocurrió a principios de este año en una escuela secundaria de Kissimmee.

Por: Fox35 / Traducción libre del inglés por lapatilla.com

La Oficina del Sheriff del condado de Osceola dijo que el 27 de octubre de 2021, tres estudiantes de Liberty High School fueron identificados y acusados ??en un “incidente de agresión”.

Las escuelas del condado de Osceola emitieron un comunicado sobre la pelea en Twitter después de que el video de la escaramuza apareciera recientemente y se volviera viral en las redes sociales.

“Muchos de ustedes nos han llamado la atención sobre un video que involucra a varios estudiantes y un altercado físico en Liberty High School. El incidente ocurrió en octubre y los estudiantes recibieron la disciplina apropiada. La seguridad de los estudiantes es de suma importancia para nuestros estudiantes”.

Many of you have brought to our attention a video involving several students and a physical altercation at Liberty High School. The incident occurred in October and the students received the appropriate discipline.

Student safety is of the utmost importance for our students.

— Osceola Schools (@Osceolaschools) December 13, 2021