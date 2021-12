Terror en Iowa: Colgó a un afroamericano y exhibió su cuerpo antes de quemarlo, solo por hablar con su novia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Toda una vida en la cárcel le espera a un asesino a sangre fría en Iowa, que mató a un hombre negro a quien colgó y exhibió antes de quemar su cuerpo en una zanja.

Por El Diario NY

Steven Vogel, de 32 años, fue sentenciado el martes por el juez del distrito 8ª, Shawn Showers a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato en 2020 de Michael Williams, de 44 años, informó Iowa Public Radio (IPR).

El juez Showers reprendió a Vogel durante la audiencia de sentencia, refiriéndose repetidamente a él como “de sangre fría” y diciendo que trató a Williams “como un animal”.

“Eres un asesino a sangre fría con odio en tu corazón. Estas sentencias están hechas para personas como usted que cometen estos horribles delitos y se llevan la vida de otras personas sin tener en cuenta las consecuencias “, añadió.

El mes pasado, un jurado del condado de Keokuk condenó por unanimidad a Vogel por un cargo de asesinato en primer grado y abuso de un cadáver.

El 16 de septiembre de 2020, bomberos y agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Jasper respondieron a una llamada sobre un incendio en una zanja en N 67th Avenue. Al llegar al lugar identificaron rápidamente que un cuerpo humano se estaba quemando.

NEWS UPDATE: Law enforcement has identified the person found dead on September 16th in rural Jasper County as 44-year-old Michael Williams of Grinnell. Read more about the investigation involving the DCI's and central Iowa agencies here: https://t.co/5UAXZmnVak pic.twitter.com/Gm2fDmgGHH

— Iowa Department of Public Safety (@IowaDPS) September 18, 2020