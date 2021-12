Keanu Reeves comenta el meme viral en el que aparece sentado en un banco comiendo un sandwich

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Keanu Reeves explicó este martes en el programa nocturno de Stephen Colbert la historia detrás del popular meme de Internet conocido como ‘Keanu triste’, así lo reseñó Actualidad RT.

En 2010, los paparazzi sorprendieron al actor comiendo con expresión triste un sánduche en un banco de un parque de Nueva York y la imagen se viralizó, generando miles de memes y bromas en redes sociales.

Sin embargo, la estrella de ‘Matrix’ asegura que los fotógrafos solo captaron una mala toma. Según contó, simplemente estaba hambriento y sumido en sus pensamientos.

“¡Solo estaba comiendo un sánduche! Estaba pensando. Tenía algunas cosas en mente en ese momento. Tenía hambre”, aclaró entre las risas del público.

Keanu Reeves weighed in the now-viral "Sad Keanu" meme, telling Stephen Colbert that he wasn't actually sad, just "hungry."

I can emphasize. Sadness and hunger look similar on me too. pic.twitter.com/yGXiQNv8Pf

— Kevin Fulton (@Teacher_Fulton) December 15, 2021