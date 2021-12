La conmovedora carta del hermano de Delfina Pan: Quedamos huérfanos de tu amor

Posteado en: Internacionales, Titulares

“Las palabras más tristes que jamás pensé escribir”, comienza relatando con inmensa tristeza el hermano de Delfina Pan en una emotiva carta mediante la cual despidió a la joven de 28 años asesinada a puñaladas semanas atrás en Miami.

Por Infobae

Delfina era una diseñadora gráfica con una prometedora carrera por delante que en 2020 decidió mudarse a Estados Unidos. Junto con una amiga, vivía en una zona conocida como “Little Argentina”, uno de los lugares elegidos por los compatriotas que emigran al sur del estado de Florida. El lunes 29 de noviembre fue encontrada en su departamento apuñalada y en grave estado; a los pocos minutos se confirmaría su muerte.

Se trató de un femicidio, crimen por el que fue detenido un argentino: Agustín Lucas Mariani. El joven de 20 años era compañero de trabajo de Delfina en un restaurante. Familiares y amigos de la víctima aseguraron que él estaba obsesionado con ella.

“Me duele saber que seguramente haya habido alertas, señales, que hubo quienes no supieron -o no quisieron- ver. Me duele saber que una familia, una escuela, un empleador, no haya sabido -o no haya querido- interpretar señales que te costaron la vida. Me duele no haber advertido cómo ayudarte, cómo cuidarte, cómo salvarte”, escribió su hermano el pasado 10 de diciembre en la carta que tituló “Descansá en paz, Delfi”.

“Vos no le hacías mal a nadie, vos solamente tenías un sueño, hermana”, lamentó Facundo Pan recordando que la joven de 28 años partió de Argentina el 7 de noviembre de 2020. Y continúa con palpable dolor: “Volviste a nosotros un 8 de diciembre de 2021 dentro de una cajita”.

Entre sus crudas palabras, expuso sus sentimientos reflexionando sobre el flagelo que viven miles de mujeres: “Me duele la humanidad saber de otro femicidio que no pudimos prever. Me dóles Delfi, y me duelen todas las Delfis”. En ese sentido mencionó el dato estadístico de que en Argentina “muere una mujer por día en manos de su pareja, ex parejas, conviviente o al menos conocido”.

Facundo repasó que en su infancia su madre le enseñó que “la mujer merece un respeto singular” y que “el respeto mutuo, corporal, gestual, sexual, es la base de la humanidad”. “Como dice el Papa Francisco: ‘si queremos un mundo mejor, que sea una casa de paz y no un patio de guerra, todos debemos hacer mucho más por la dignidad de cada mujer’”, agregó.

“Pero hoy no estás y mis palabras sobran. Tus amigas y amigos se quedan sin una compañera, una compinche, confidente y solidaria. Tus sobrinas y sobrinos se pierden una tía hermosa, decidida, valiente y luchadora. Tus hermanos, cuñadas y hermanas nos quedamos sin tu gracia, tu complicidad, tu sensibilidad y tu fiaca. Y tu papá y tu mamá se quedan huérfanos de tu amor, de tu chispa, tu energía, tus cuidados…”, siguió la triste misiva.

El hermano de Delfina concluyó afirmando que será su compromiso “no olvidar nunca tu sonrisa; hacerte memoria presente en todo momento; promover que se sepa la verdad de lo sucedido y observar a la justicia para que tu muerte no haya sido en vano. Te amo para siempre”.

Agustín Mariani, acusado por el femicidio, se encuentra detenido

El hombre de 20 años, sindicado por el crimen, fue detenido en el Hospital Jackson Memorial, donde se encontraba internado tras un intento de suicidio posterior al femicidio.

Un vecino entrevistado por los detectives a cargo del caso aseguró que Mariani llegó al domicilio de Pan sin haber sido invitado. El acusado insistió para tener una conversación con ella que ella rechazó, y en cambio le pidió a su vecino que se quedara con ella hasta que el joven se fuera.

En ese momento Mariani sacó un cuchillo y la apuñaló. “Después, se quitó la remera y se apuñaló a sí mismo con el mismo cuchillo”, agregó el testigo en su testimonio.

Tras su arresto el homicida enfrenta la posibilidad de una larga condena que, por las leyes en Estados Unidos, deberá cumplir en ese país antes de ser deportado a Argentina.