Los mejores frases de Navidad 2021 para dedicar por WhatsApp

Sorprende a tus amigos y familiares con estos tiernos y divertidos mensajes de Navidad que puedes dedicar desde tu WhatsApp.

A diferencia de los niños, los jóvenes y adultos aprovechan las celebraciones de Navidad para reencontrarse con familiares y amigos, ya sea de manera presencial o por videollamada, y darse un emotivo saludo en estas fechas que nos llevan a la reflexión, amor y compañía.

Pese a la distancia, podemos estar en contacto con nuestros seres queridos a través de las redes sociales. En muchas ocasiones se nos complica expresarnos, sobre todo cuando queremos escribir una dedicatoria a esa persona que estimamos mucho.

Si eres uno de ellos, no te preocupes que aquí tenemos la solución. Te mostramos los mejores mensajes y frases de Navidad que puedes usar para sorprender a tus amigos, familiares y pareja. Para personalizarlo, usa una fotografía tuya o con tu mascota. ¡Te encantará!

En la imagen, el árbol de Navidad de Nobsa (Boyacá), ubicado en la plaza central del municipio. Foto: Daniela Gallo Hidalgo En la imagen, el árbol de Navidad de Nobsa (Boyacá), ubicado en la plaza central del municipio. Foto: Daniela Gallo Hidalgo

FRASES Y MENSAJES DE NAVIDAD PARA DEDICAR

1. Este año no esperes regalos. Estoy de copas con los Reyes Magos y la cosa se nos ha ido de las manos ¡Feliz Navidad!

2. Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino y tu felicidad mi mejor deseo.

3. Que la Navidad te traiga mucha felicidad, el Año Nuevo prosperidad y para siempre perdure nuestra amistad.

4. Desde Belén les recordamos que los que beben y beben y vuelven a beber son los peces en el río. ¡Feliz Navidad!.

5. Los amigos son como las estrellas que, aunque no puedas verlas, sabes que siempre están ahí.

6. Que estas fiestas de Navidad estén envueltas en papel de felicidad y atadas con cinta de amor para que perduren todo el año nuevo.

7. Que pases unas hermosa Navidad en familia. Que Dios te bendiga y te dé mucha salud, unión y amor a todos. ¡Felices Fiestas!

8. No te olvides de cerrar los ojos y pedirme como regalo esta Navidad.

9. Cuando recibas este Whatsapp, cierra los ojos e imagina los momentos más felices de tu vida; eso es lo que deseo para ti.

10. La Navidad nos da una oportunidad para detenernos y pensar en las cosas importantes que nos rodean, y entre ellas estás tú.

11. En estas fechas tan entrañables quisiera mandarte algo gracioso, increíble, tierno, dulce y muy entretenido, pero lo siento, yo no entro por la pantalla. ¡Feliz Navidad!

12. La Navidad no es solo una fecha o temporada, sino un estado de ánimo. Por eso te deseo paz y mucho amor en los próximos días.

13. Que en esta Navidad reine en tu hogar el amor, la paz y la felicidad. Son los sinceros deseos de un amigo que te quiere de verdad.

14. Ojalá que en esta Navidad te pase algo bonito que te haga sentir que el año valió la pena.

15. Gracias por estar siempre conmigo y por hacerme una persona tan feliz. Feliz año nuevo, familia, los quiero más que a nada en la vida.

FRASES GRACIOSAS PARA DEDICAR EN NAVIDAD

16. A pesar de mi pérdida de memoria me he acordado de ti. No recuerdo tu nombre, pero creo que me caes bien. ¡Feliz Navidad!

17. Este es un mensaje cumplidor para que no me digan mal amigo. Los quiero mucho, grupo. ¡Feliz Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre, Semana Santa…! Aproveche el día por si no me acuerdo de saludarlos el otro año.

18. Me dijeron que en Navidad tenía que olvidar todo lo feo… Lo siento, ya no seguiremos siendo amigos. Un abrazo con mil millas de distanciamiento social.

19. Mi mamá dice que salude por Navidad… porque sino me deja sin pavo. Así que responde porque no me quiero quedar sin comer.

20. Que en estas fechas nunca falte el amor y la comprensión… Y también la luz porque sino nos despiden. Te quiero mucho y no te olvides de pensar en mí cuando Papá Noel no te deje nada en el arbolito.