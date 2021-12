Entrevista de Kamala Harris se pone tensa al ser cuestionada sobre quién es el presidente “real”

La vicepresidenta Kamala Harris se enfureció el viernes después de que la presentadora de televisión Charlamagne Tha God le preguntara quién es el “verdadero” presidente de la nación.

Por New York Post

“Quiero saber quién es el verdadero presidente de este país, ¿es Joe Biden o Joe Manchin?” Charlamagne preguntó en su programa de Comedy Central, “La verdad honesta de Dios”, mientras él y Harris discutían la oposición del senador demócrata Manchin a algunas leyes de gasto liberal que se debatían en Capitol Hill.

Harris respondió que el presidente Biden era el líder de la nación y luego expresó su decepción con la pregunta.

“Vamos, Charlamagne”, dijo. “No, no, no, no, es Joe Biden”, repitió mientras él trataba de dar sus razones para la pregunta.

“Y no empieces a hablar como un republicano, preguntando si es presidente o no. … Y es Joe Biden, es Joe Biden y soy vicepresidente y mi nombre es Kamala Harris ”, agregó desafiante.

Agregó que los demócratas tienen una mayoría muy pequeña en el Senado (con Harris teniendo el voto decisivo potencial sobre cualquier vínculo entre 50 republicanos y 48 demócratas más dos independientes que se unen a ellos) y afirmó que los republicanos estaban unidos en oposición a la administración. agenda.

Charlamagne argumentó que Manchin, un demócrata moderado de West Virginia que a veces se opone a su partido, estaba “retrasando el progreso” y lastimando a los negros con sus votos.

“Creo que es un error tratar de pensar en esto solo a través de la lente de demócratas contra demócratas, cuando el hecho es que los republicanos se interponen de manera consistente y unánime en el camino del progreso”, dijo Harris al anfitrión.

Luego promocionó las líneas de pedido del plan de los demócratas, como el crédito fiscal por hijos, que dijo que reduciría la “pobreza de los niños negros en un 50 por ciento”.

“Escucho la frustración, pero no negamos el impacto que hemos tenido y estamos de acuerdo también en que hay mucho más trabajo por hacer y no es fácil de hacer”, dijo. “Pero no nos rendiremos y yo no me rendiré”.

Charlamagne dijo que los estadounidenses necesitan que Harris sea el “superhéroe que salva la democracia”, y agregó que prefería la fiereza que mostró en su respuesta sobre quién es el verdadero presidente.

“Esa Kamala Harris, esa es la que me gusta”, dijo.

Harris también hizo una entrevista con Los Angeles Times el viernes en la que habló sobre la falta de previsión de la administración sobre las variantes del coronavirus.

“No vimos venir a Delta”, le dijo al Times. “Creo que la mayoría de los científicos, en cuyo consejo y dirección hemos confiado, no vieron venir a Delta. No vimos venir a Omicron. Y esa es la naturaleza de lo que ha sido este, este horrible virus, que resulta que tiene mutaciones y variantes “.

Our @VP can absolutely be the superhero that America needs to protect democracy if she applies *this* type of passionate pressure to progressive roadblocks like @Sen_JoeManchin. Hit our YouTube page to watch the full interview! Link in bio! #TGHT pic.twitter.com/BE2zRT5YlO

— Tha God's Honest Truth (@cthashow) December 18, 2021