José Gato Briceño: Ciudadanía sin derechos, dictadura sin frenos

Cómo es usual en mi blog, escribo esta última nota del 2021 por estas fechas navideñas y retomo ya comenzado el 2022, es esta época para reflexionar y en nuestras circunstancias como exiliados y ante tanta destrucción por parte de la narcodictadura que nos oprime, aprovecho para recordar lo bueno que hicimos por nuestra patria y visibilizar el regreso a la libertad con nuevas ideas para recuperar el bienestar de nuestra gente que ha sufrido tanto por el odio del traidor mayor hoy felizmente difunto y sus nefastos herederos.

El tiempo ha confirmado reiteradamente lo que cientos de venezolanos veníamos afirmando desde el año 2012, cuando aseguramos que era una política de estado acabar con las universidades autónomas, arrebatandoles sus presupuestos para eliminar la formación del ciudadano con criterio propio, crítico, contestatario; ya desde hace rato crearon unas seudo universidades para adoctrinar a diestra y siniestra a nuestra juventud, graduando estudiantes sin capacidades academicas integrales completas.

Esta semana aprobaron el presupuesto de la “nación”- léase estado fallido-, aprobado por la ilegítima Asamblea Nacional y lo asignado a nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Central de Venezuela (U.C.V) y corresponde al uno por ciento (1%) de lo solicitado. Igualmente para las regiones, las universidades de Carabobo, Mérida, Zulia y la gran Universidad de Oriente. Además todas están en ruinas sin equipamientos y sus infraestructuras saqueadas por sus propios malandros colectivos. No queda una que pueda brindar confort mínimo a sus alumnos.

Siendo el gobernador reelecto más votado de toda Venezuela en el año 2008 con el 65 % de los votos, me puse en contacto con las máximas autoridades de la U.C.V a quienes propuse hacer un núcleo, una extensión en el estado Monagas y en dicha propuesta financiaría el proyecto tipo plan maestro de una ciudad universitaria cuya ubicación sería en mi pueblo natal (Caicara de Maturín) asimismo propuse que aportaría el presupuesto de funcionamiento de dicho núcleo. Me hicieron una gran pregunta. ¿Por qué en ese pueblo? Y les respondí: ese pueblo tiene 12 mil hectáreas de las tierras más fértiles y el mejor sistema de riego del Oriente venezolano, diseñado en el primer gobierno de Rafael Caldera, en el año 1.969, tenía yo 4 años, la obra se ejecutó en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, años 1974 – 1979 tenía un gran avanzado estado de deterioro y fue rescatado en un 100 % tan pronto llegamos al gobierno, año 2004, se asfaltó casi toda su vialidad, se construyeron tres puentes sobre el río Guarapiche para fortalecer las unidades productivas, ubicados en la parroquia San Félix, en la población campesina de Guarapiche, otro en los Cardones y el tercero en Canaguaima, parroquia Caicara.

Rescatamos al 100% uno de los silos más grandes de Venezuela que apenas tenía el 10% de operatividad, este silo fue construído por el presidente Carlos Andrés Pérez, lo rescatamos con la intención de hacer una planta de harina precocida al lado y que a través de una correa transportadora pudiéramos llegar al producto terminado, simultáneamente se lograron las negociaciones con la Heinz para que nos vendiera la infraestructura abandonada, casi al frente de los silos, la cual fue cancelada en su totalidad y allí instalamos la planta procesadora de tomate más moderna de Latinoamérica, con tecnología brasileña e italiana con maquinarias para lograr el producto terminado, en este caso ketchup y pasta de tomate. Se logró la adquisición de 120 tractores con su equipamiento y fueron financiados a los productores a muy bajas tasas de interés, oponiendome enérgicamente a la imposición populista del PSUV de que los debía regalar. Diseñamos el plan maestro de la zona industrial y le hicimos varias etapas de infraestructura vial, eléctrica, acueducto y cloacas para la instalación de 13 industrias adicionales, empaquetadora de granos, planta de leche de soya saborizada, depósito de maquinarias agrícolas Pedro Camejo entre otras. En vista del avazallante éxito de este empuje económico y de producción agrícola, colapsó la vieja vialidad rural de apenas 7 metros de ancho en la cual llegaron a circular en época de zafra hasta 170 gandolas diarias, en los flujos entre los silos y planta de tomate. Allí surgen los proyectos de la autopista Santo Domingo de Guzmán, perimetral de Caicara, ampliaciones de vialidad Viento Fresco – Punta de Mata, recuperación integral de la vialidad San Félix, Quebrada Seca – Guanaguana.

Hugo Chávez me contacta en ese momento para que le enviara el proyecto de la planta de harina pues la contrataría para construir con tecnología Iraní, siendo este el único aporte hecho en todo lo relatado, lo demás fueron ofrecimientos incumplidos.

Después de la exposición a los representantes de la U.C.V entendieron la importancia Geo estratégica del lugar y fue aceptada mi propuesta, se hicieron los estudios requeridos e inspección al terreno de excelente ubicación con dos accesos, se cumplió a cabalidad con cada detalle y me entregaron un espectacular proyecto de arquitectura bioclimática, modular, con espacios verdes como colchón vegetal para mejorar la temperatura interna de espacios sin uso de aires acondicionados, aulas, biblioteca, cafetín, auditorio.en un complejo que tuvo avances de construcción de un 90%. Y junto con mi hermano quién también fue reelecto como alcalde con más del 96 % de los votos, acordamos hacer aportes conjuntos y así lo hicimos en muchas de las obras.

No habíamos comenzado a hacer la ciudad universitaria cuándo comenzaron a catalogarnos de ser de derecha , inclusive me llamó la ministra de educación superior para reclamarme que eso no podía ser con la U.C.V que tenía que ser con la Universidad Bolivariana cuyo pedimento no acepté. Chávez quién siempre fue un gran campeón para escuchar chismes, me llamó para preguntarme que cómo era eso y cuando le hago la exposición le mencioné que incluiríamos un núcleo de la Universidad Bolivariana – UBV , con esto logré bajar la presión y me dí cuenta de que el Chapo del Furrial, Diosdado Cabello, era el chismoso y el que orquestaba la maldad porque no perdonaban mi éxito en la reelección y él -como buen fracasado- no pudo repetir en la gobernación del estado Miranda. Se construyó entonces dentro de la ciudad universitaria un módulo de 12 aulas para la UBV.

Sabemos que la política educativa es competencia del gobierno nacional pero los gobernadores y alcaldes podíamos coadyuvar en la infraestructura y en aportes al funcionamiento. La infraestructura educativa fue prioridad uno desde el comienzo de mi gestión, para evitar la deserción educativa y bajar el índice delictivo ya que el estado Monagas estaba entre los primeros cinco en estás situaciones sociales negativas. Construímos los dos últimos edificios que se le hicieron a la Universidad de Oriente para las carreras de Gerencia de Recursos Humanos y Ciencias Sociales, núcleo Los Guaritos y fue la primera denuncia en mi contra por ayudar a las universidades autónomas. Construimos la sede de la Universidad Simón Rodríguez institución que tenía 32 años deambulando en edificaciones prestadas, y lo peor siendo una universidad del gobierno, no aportaron ni un céntimo para su construcción ni para ninguna infraestructura educativa del estado Monagas, mucho menos dieron algún agradecimiento por el apoyo. Construímos el último edificio con instalaciones modernas del instituto tecnológico de Caripito. Se hizo la construcción del primer liceo de la población de Temblador, avanzada en un 80 %, el liceo del Rincón de San Antonio, el primer edificio moderno del Liceo Juan Francisco Milá de la Roca, Caicara, el primer edificio moderno de la escuela José Francisco Bermúdez, Caicara, primer liceo de Areo, Municipio Cedeño, construímos 36 colegios completamente nuevos de la fundación del niño en toda la geografía del estado, entre ellos: José Tadeo Monagas, los Guaritos, Maturín, Doña Irma Sáez de Grisanti, Maturín, Doña Faustina Sáez, Maturín y muchos otros. En ocho años construímos, en total casi mil aulas bien equipadas y casi todas con aire acondicionado.

Obras como el distribuidor del bajo Guarapiche, ampliación de la planta de tratamiento que abastece a la ciudad capital, la cual recibimos con una producción de agua potabilizada de 150 litros por segundo y la dejamos produciendo 2000 litros por segundos y le resolvimos 32 años consecutivos se sufrimientos a la gran parte del casco central de Maturín. El ornamento de la Av Bolívar de Maturín, el paseo al frente de la Catedral y la reconstrucción integral de dicha Catedral, incluyendo el sistema de aire acondicionado integral, siendo la única del país para ese entonces. Los 72 kilómetros de autopistas: vía al sur tramos pedagógico /el Lechón, pasando por el centro Comercial La Cascada- Maturín, la Autopista la Vinotinto, la autopista Santo Domingo de Guzmán, el estadio de Fútbol más grande de Venezuela para 50.000 espectadores sentados, con suites, áreas para comercios, hotel, restaurantes, con un moderno sobrepiso para espectáculos y conciertos públicos en donde actuaron estrellas internacionales como el inolvidable Vicente Fernández que sello para la historia aquel GRAN 08 DE MARZO DEL AÑO 2008 en donde fue tan grande su entusiasmo y pasión con el calor del gran pueblo monaguense que extendió el concierto a 3 horas y 40 minutos. ¡Viva el inmortal Vicente Fernández!. En esta magna obra que fue objeto de tanta polémica, Chávez ofreció que la inversión sería compartida entre el gobierno central y el regional, o sea: 50 y 50 % ya que era un compromiso internacional que se había adquirido con la Copa América año 2007 y Dios lo mandó a la quinta paila por mentiroso, porque apenas aportaron el 10 % o sea, esa infraestructura es inversión y propiedad de la gobernación del estado Monagas.

Este recuento general no incluye obras de otras áreas como la consolidación de más 150 barrios con todos los servicios y sus respectivas viviendas, el gran proyecto de la Ciudad Hospitalaria con 14 edificios, el gran proyecto de la variante norte, autopista alterna a la Av Alirio Ugarte Pelayo con el distribuidor La Tarántula parecido al distribuidor El Ciempies de Caracas, que estaría ubicado al frente del restaurante El Toro Gordo en la Av. Bella Vista (Troncal 13)

Lo recuerdo en esta oportunidad pues viendo la destrucción de todo un país a manos de quienes ha sido dueños absolutos del poder toma más vigencia una frase que siempre dije públicamente y la repito para la historia: DESGRACIADO ES EL HIJO DE UN PUEBLO QUE LLEGUE AL PODER Y NO LE HAGA NADA AL PUEBLO QUE LO VIÓ NACER.

El Chapo de El Furrial se sentía ofendido porque tuve que hacerle hasta la red de electricidad de 220 a su pueblo ya que sus hijos los más poderosos del país habiendo sido ministros de infraestructura, no fueron capaces ni siquiera de intentarlo, que vergüenza.

Ya finalizando un año más de pandemia, con numerosas y lamentables pérdidas irreparables de familiares, amigos, paisanos, pero no perdamos nunca la fe en Díos pidiendole que superemos esta situación por el bien de la humanidad.

Ya como reflexión desde la cárcel del exilio rememoro que el jueves 16 de los corrientes cumplí nueve años, lo que ha forjado aún más en mí la fuerza de voluntad para abrir frentes de denuncias contra la narcotiranía pero aún persiste la impotencia, es dolorosa la pérdida de mis libertades, me agobia la lejanía de mis familiares y amigos, la soledad y la tristeza han templado aún más mi carácter, sin embargo todo eso me da la fortaleza para seguir, desde el destierro, luchando por mi patria sin pausa. No niego que muchas veces siento un hondo dolor en el pecho por no poder estar en mi tierra amada, excluído, perseguido, amenazado, calumniado, indefenso, traicionado por mequetrefes resentidos que estuvieron en la vida política y nunca recibieron el favor del pueblo por flojos e inconsecuentes y todo lo que sucede en mi amado pueblo de Monagas, no pierden el tiempo en señalarme como responsable después de nueve años de ausencia, pero estoy claro en que todo cobarde actúa de esa forma.

Siento nostalgia por los recuerdos y sueños robados no solo a mi, sino al país entero, lloro por esos muchachos que contra viento y marea huyen de la patria por el capricho y sed de riqueza de una banda de pillos narcotraficantes y aunque agradezco, profundamente al pueblo de Costa Rica y al Reino de España por la acogida que me han brindado, no puedo dejar de añorar mi patria. Esa tierra alegre, fraterna y llena de ilusiones que los Carteles de la Droga se empeñan en desaparecer. Este exilio colectivo nos ha hecho comprender nuestra formación genético-cultural es de triunfadores, tenemos en medio de este holocausto a miles de venezolanos dando lo mejor de nosotros en todas la latitudes, cosechando éxitos, recibiendo premios, gritandole a todos que estamos hechos de coraje, de una casta que a pesar de las circunstancias adversas mostramos lo mejor de nosotros. Dondequiera que hay un reto hay un venezolano buscando ganarlo o al menos dejar en alto nuestro gentilicio.

Deseo que en esta Navidad, Dios ilumine los hogares venezolanos y traiga de retorno la paz y la democracia que nos robaron. Desde aquí, con todo mi amor, celebraré la llegada del nuevo año, honraré mis tradiciones con parrandas y aguinaldos y con especial sentimiento, acompañaré en mi corazón y mi alma a todos mis paisanos de mi amada Caicara en su ancestral Fiesta del Mono. Brindo por el regreso de la Venezuela cálida y fraterna que anhela una Patria Nueva.

El mayor agradecimiento a mis leales lectores y seguidores a los directivos, personal en general de la página web La Patilla, con sus más de 7 millones de seguidores, a medios digitales como El Venezolano de Miami, Punto de Corte net., Diario Contraste Noticias y otras tantas páginas web latinoamericanas que me permiten llegar a mis lectores todos los domingos, me despido hasta el domingo 16 de enero del año 2022, cuando seguiré dando la pelea y logrando fuerzas para luchar y aportar desde este necesario y resignado exilio con lo único que me queda MI PLUMA y MI PALABRA.

¡Felices fiestas de Navidad y Año Nuevo!

¡Dios Bendiga a Venezuela!

José Gregorio “El Gato” Briceño Torrealba

