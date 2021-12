Carlos Alberto Montaner: Cómo se organizó la protesta del 11 de julio en Cuba

Posteado en: Opinión

Las protestas del 11 de julio reflejan la miseria en que viven los cubanos. Y ni siquiera se trataba de una región particular de la Isla. Según explica Carla Gloria Colomé Santiago, en un sensacional artículo publicado en El Estornudo, las protestas ocurrieron en 62 lugares diferentes, aunque surgieron en San Antonio de los Baños, un pueblo situado a pocos kilómetros de La Habana.

El artículo, merecedor por unanimidad del “Primer Premio Internacional al Periodismo Joven” (Carla Gloria tiene 30 años), otorgado por la “Cátedra Vargas Llosa y la Fundación Internacional por la Libertad”, describe cómo fueron aumentando las protestas en Cuba y su relación con el creciente uso de Internet. Uno de los artículos finalistas (Protestas en Cuba: las cosas por su nombre x Carlos Manuel Álvarez). CMA es director de El Estornudo y partner de Carla Gloria.

Todo comenzó cuando los vecinos de San Antonio de los Baños crearon una página en Facebook llamada “La Villa del Humor” para reencontrase los que aún permanecían en Cuba y los que habían podido refugiarse en el extranjero. “El grupo -dice Carla Gloria- ha servido para todo: para compartir nostalgias (…) o para anunciar el robo de una moto eléctrica”.

Sin embargo, en 2017 (el mismo año en que se notificó la erradicación de ese bicho en Florida), se anunció que el municipio crecía la plaga del ‘caracol gigante africano’, que podía producir meningitis en los adultos, aunque en los niños era potencialmente letal, pero, mientras esa desgracia ocurría, ya habían desaparecido varios cultivos habituales de San Antonio de los Baños. Se publicó la denuncia, pero nadie la comentó.

Dos años más tarde, en 2019, la plaga aumentó de tamaño, así que “Danilo Roque” –seudónimo de un administrador de la página- exhortó al pueblo a que le exigiera al Partido Comunista que tomara cartas en el asunto. No hay constancia de que nadie se haya atrevido a exigirle tal cosa al PC. Todavía había gran temor a la única institución ideológica permitida en la Isla.

En enero del 2020 un grupo de cubanos audaces “profanaron” varios bustos de José Martí (liberal cubano, independentista del siglo XIX, quien realizó la proeza de crear el “Partido Revolucionario Cubano”, en el que se unieron los rebeldes de las guerras anteriores y los “pinos nuevos” para la intentona final contra España). Además del dudoso ataque a Martí, “intervinieron” murales dedicados a Fidel Castro.

Se hicieron llamar “Clandestinos”, por el film, muy popular, de Luis Alberto García e Isabel Santos, excelentes actores, y portaban máscaras semejantes a las que se popularizaron en la exitosa serie “La casa de papel” difundida por Netflix. (Se trataba de una caricatura de Salvador Dalí reproducida industrialmente). “La Villa del Humor” se solidarizó con los actos subversivos de este grupo, pero nunca consiguieron congregar a un grupo de cubanos que se atrevieran a manifestarse en voz alta. El miedo era demasiado.

Otro nombre ficticio se agregó a los administradores de “La Villa del Humor”: el de un joven que se hacía llamar ‘Lázaro González’ y se encargaría de los carteles. Pero la coordinación general seguía en las manos de Danilo Roque, aunque con la asistencia de Alexander Pérez Rodríguez, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. APR aporta su nombre y foto. La Seguridad lo conoce (y lo odia) desde que estaba con Oswaldo Payá, pero, no puede hacer nada contra él, dado que lleva varias semanas en Miami tras exiliarse en México.

Asegura Carla Gloria: “Aunque la idea fue de Danilo Roque, estas tres personas son principalmente quienes estuvieron detrás de las protestas en San Antonio de los Baños, [aunque] integran el equipo 23 personas, quienes se mantienen en total anonimato y cuyas edades, excepto la de Alexander, oscilan entre los 18 y los 30 años”.

“El sábado 10 de julio (…) –dijo Carla Gloria- Danilo Roque escribió en La Villa del Humor: “¿Cansado de no tener corriente? ¿Obstinado porque no te dejan dormir hace 3 días? ¿Harto de aguantar los descaros de un gobierno al que no le importas? Es hora de salir y exigir. No critiquen desde casa, hagámonos escuchar. Si no lo vamos a hacer, mejor vamos a cerrar la boca y no hablar mie..da desde casa que no resuelve nada. Esto es calle”.

Danilo Roque siguió preguntando: “¿Tenemos más miedo a salir que a aguantar todos estos descaros? ¿Cómo es posible? Exigimos que Canel y Raúl también tengan apagones. Exigimos que, ya que no tenemos comida, al menos nos dejen dormir. A la calle. Váyanse ya del gobierno comunistas oportunistas. Este domingo 11 de la mañana. Parque de la Iglesia. Si no vas, no te quejes tanto entonces”.

El artículo de Carla Gloria culmina con unas palabras de Danilo Roque reproducidas en Facebook: “Qué lindo sonaría: San Antonio de los Baños, primer municipio libre de Cuba. Sí podemos, c…ño, sí se puede”.