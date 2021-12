Planean enviar al espacio células musculares humanas para hallar el modo de prevenir el envejecimiento

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Por rt.com

a Universidad de Liverpool, con la ayuda económica de la Agencia Espacial del Reino Unido, planea lanzar este martes al espacio células de músculos humanos para hallar el modo de prevenir el envejecimiento, según un comunicado publicado en la página web del Gobierno británico.

El experimento, llamado MicroAge, irá a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX y se lanzará a la Estación Espacial Internacional (EEI) desde el Centro Espacial Kennedy (Florida, EE.UU.). Está previsto que las muestras regresen a la Tierra el próximo mes de enero para ser analizado en detalle.

