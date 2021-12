“Les ruego e imploro que vayan a vacunarse”: El guitarrista Brian May tiene Covid-19

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

A principios de esta semana, Brian May acudió a sus redes para confirmar que había contraído COVID-19 en una fiesta de cumpleaños e instó al público a vacunarse. Desde entonces, el artista ha seguido compartiendo actualizaciones sobre su estado de salud. En una extensa publicación en Instagram este martes, el músico aseguró que, a día 9 de su confinamiento “la bestia” sigue en su cuerpo, compartiendo la foto de un test de antígenos.

Por Infobae

“Este es un recordatorio de que la bestia sigue en mi cuerpo. Todavía puedo sentirlo. Congestión, mocos y algo de mareo. No es demasiado tarde para que esta cosa me vuelva a golpear. Pero, por lo demás, estoy bien hoy. Me pregunto cuánto tardaré en dar negativo”, compartió el guitarrista de Queen en una publicación en su cuenta de Instagram.

“Nadie ha sido todavía capaz de decirme qué variante pillé hace 10 días en aquella comida de cumpleaños. Esto me ha hecho sospechar sobre las estadísticas diarias de infecciones. Pero es razonable asumir que he contraído Ómicron”, agregó May, de 74 años.

May continuó hablando sobre la variante Ómicron, que, según él opina “es mucho mejor propagándose pero mata mucho menos”.

“Parece (y esto no es idea mía) que Ómicron es muy buena reproduciéndose con rapidez en nuestras gargantas y senos paranasales pero, por algún motivo, no es tan exitoso invadiendo nuestros pulmones. Así que se propaga rápidamente de persona a persona a través de la tos y la saliva, pero no amenaza nuestra vida provocando que paremos de respirar”, escribió.

“Si eso es verdad, es una causa real para ser optimistas a largo plazo. Estamos ante un organismo que está en camino de convertirse en otro resfriado o gripe con la que lidiar como siempre lo hemos hecho”, añadió.

“Hay que decir que esta pandemia nos ha enseñado un par de cosas sobre comportarnos con sensatez frente a patógenos tan penetrantes, ¿verdad? ¡Quédate en casa!”, finalizó el músico.

“Si, el día del shock finalmente llegó para mí. Las temidas dos líneas rojas” escribió May en sus cuentas de redes sociales el fin de semana, haciendo referencia al test que le dio positivo a él y a su esposa.

El músico aprovechó su popularidad para explicar cómo se contagio y además para alertar sobre la peligrosidad de esta nueva variante.

May dio a conocer que él y su esposa, Anita Dobson, habían decidido recientemente ir a un almuerzo de cumpleaños con algunos amigos. Dijo a sus seguidores que la comida parecía una “situación segura”, ya que esa mañana se había sometido a una prueba y tanto él como Dobson se habían vacunado. Pero añadió que, dado que la variante Ómicron se propaga por el Reino Unido a gran velocidad, la pareja estaba corriendo un “riesgo” al asistir a una fiesta.

“Nos arriesgamos. Todo el mundo tenía tres dosis. Parecía que era una situación segura. Teníamos las pruebas negativas y tres vacunas, ¿Qué podía salir mal?”, se preguntó May.

Los días siguientes comenzaron a sentir síntomas de gripe pero los test arrojaban resultados negativos hasta que finalmente la sospecha se confirmó.

“Pensábamos que estábamos en una burbuja segura, así que no llevamos barbijo, y creo que eso hay que contarlo. Quizás si hubiera sido una reunión en la que todo el mundo se sentara un poco apartado, quizás no nos lo habríamos contagiado, pero la nueva variante parece increíblemente contagiosa. Ni siquiera tengo claro que eso fuera seguro, porque esto se está propagando a un ritmo muy alarmante”, compartió.

“El jueves me enteré que ocho personas que fueron a la fiesta dieron positivo. Esa noche, nos volvimos a hacer la prueba y los dos dimos positivo. Nos alejamos de casi todo el mundo porque nos daba miedo. Esperemos no haber contagiado a nadie, aunque no estoy seguro. Ahora estamos en cuarentena”, escribió en una de sus publicaciones.

El guitarrista afirmó que pasó dos días horribles en cuanto se detectó el contagio. “Tengo que reconocer que es como la peor gripe que te puedas imaginar, de verdad. Supongo que la batalla dentro de mi cuerpo todavía está en proceso”, detalló el músico.

“Por el bien de todos los que te rodean, mantén las precauciones (tapabocas, distancia social, sentido común) y solo participa de una reunión en un espacio cerrado si estás realmente seguro de que el riesgo vale la pena. Como solía decir mi querida mamá, un poco en broma: ‘Haz lo que yo digo, no lo que yo hago”, recomendó.

Antes de terminar su mensaje, May dirigió su atención directamente hacia los no vacunados. “Hay tanta gente en los hospitales ahora mismo que no fue vacunada que está justo en la línea entre la vida y la muerte”, dijo el músico. Añadió que no cree que se hubiera recuperado tan bien como lo hizo si no se hubiera vacunado tres veces.

“Les ruego e imploro que vayan a vacunarse”, dijo May a sus fans.

El primer ministro Boris Johnson dijo este lunes que el Reino Unido está experimentando un “aumento de los casos de Ómicron en todo el país”, con un “aumento bastante pronunciado de las hospitalizaciones en Londres”. El lunes, el Reino Unido registró el segundo mayor número de casos diarios de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia, con 91.743.