Una expareja de Affleck reveló qué le dijo el actor sobre el cuerpo de JLo

Ben Affleck, de 49 años, salió con Katie Cherry durante tres meses en 2019, después de conocerse en la aplicación de citas Raya en junio de ese año. En una reciente entrevista, la ex novia del actor contó cómo fue su primer cita con el ganador del Oscar, sobre la extraña conversación que mantuvieron sobre el cuerpo de Jennifer Lopez, actual pareja de Affleck, y dio detalles del vínculo del actor con su ex esposa y madre de sus tres hijos, Jennifer Garner.

Sobre el romance de Ben con JLo, Cherry opinó que hacen “una muy buena pareja”. En declaraciones a la revista InTouch, la ex del actor estadounidense afirmó: “Están en los mismos momentos de sus vidas. Él y JLo tienen hijos. A Ben le gusta estar en familia. Está buscando algo profundo, y obviamente se siente muy conectado con ella”.

Y contó que cuando se sintió lo suficientemente cómoda con el ex Jennifer Garner, le consultó por un aspecto particular del cuerpo de Jennifer Lopez, y él no dudo en responderle. “Cuando él y yo estábamos juntos, le pregunté: ‘¿cómo es el c… de JLo?’. Tuve que preguntarle. Ella es un icono. Es increíble” y él respondió: ‘fenomenal’“, recordó.

En el momento en que Ben y Katie estaban saliendo, JLo estaba con su entonces prometido Alex Rodríguez. “Esa es, literalmente, la única vez que habló sobre ella”, añadió Katie.

En el mes de abril, Jennifer y Ben hicieron público su romance. Salieron por primera vez hace 18 años en 2002 después de conocerse en el set de la película “Gigli”. Se comprometieron y planearon una boda, pero se separaron oficialmente en 2004.

Durante la entrevista, Cherry también dio detalles de cómo conoció a Ben. “Nos conocimos en la aplicación Raya. Hablamos por FaceTime durante cuatro meses antes de conocernos. No era todos los días, pero sí de vez en cuando”, reveló.

Su primera cita fue en un bar de Santa Mónica, California. Cherry afirmó que fue un flechazo. “Es muy dulce, encantador y súper divertido”.

“Él estaba buscando algo serio”, agregó. Las cosas entre ellos se movieron muy rápido. Incluso el actor le declaró su amor a las pocas semanas de conocerla. “No habló de matrimonio, pero me dijo ‘Te Amo” muy, muy rápido”, dijo. “También me propuso que me vaya a vivir con él”.

Afirmó que ella nunca le dijo que lo amaba ya que no lo sentía y no quería mentirle. No obstante, decidió dejar Buffalo y mudarse a la mansión del actor en Pacific Palisades. “La mayor parte del tiempo comíamos muy rica comida y mirábamos películas. Él hacia chistes todo el tiempo, así que era imposible poder mirar una película. Es muy divertido”, recordó.

También admitió que aunque normalmente evita salir con gente de la industria del cine, él era “todo lo contrario” a la mayoría de las personas de ese mundo.

A Katie también le gustó que no se comportara como una celebridad: “Es una persona muy hogareña. Lo que más le gusta hacer es estar en casa, ver películas, pedirle a su chef que cocine algo. Es tan normal y con los pies en la tierra”.

La noche de la recaída

Katie también fue testigo de uno de los momentos más difíciles del actor. En octubre de 2019, Affleck comenzó a beber nuevamente y fue visto en muy mal estado durante una fiesta en Los Ángeles. El actor acababa de celebrar un año de sobriedad.

Ella estuvo en esa fiesta con él y vio al actor tomando ese primer trago que luego le siguieron muchos más. Affleck terminó completamente borracho. El sitio TMZ publicó el video del actor ebrio y sin poder mantenerse en pie tras la velada en West Hollywood.

Tras la fiesta, Affleck se fue con Katie a un casino y fue visto en una mesa de póker. Testigos presenciales indicaron que el actor casi se cae de la silla por su estado de ebriedad.

Al día siguiente y tras darse cuenta de que el video se había viralizado, Ben estaba muy preocupado por sus hijos y solo pensaba en ellos, señaló Cherry. “Lo primero que me dijo es que tenía que saber si ellos estaban bien. No estaba preocupado por él, sentí pena”.

El domingo por la mañana, Affleck, que lucha con sus problemas de adicción desde varios años, reconocía públicamente que había tenido un desliz y le dijo a los paparazzi mientras se dirigía a la casa de su ex esposa Jennifer Garner: “Fue un error pero no voy a dejar que me descarrile”. Al ser consultado si iba internarse nuevamente, se mantuvo en silencio.

Horas antes de su recaída, el actor había celebrado públicamente llevar “más de un año” en recuperación a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

De acuerdo a Katie, Ben se quedó varias noches en la casa de su ex esposa para estar cerca de sus hijos. “Sé que Jennifer (Garner) estaba muy enojada. Me lo dijo él”, relató Cherry. No obstante, reconoció que la actriz era muy atenta con él y que siempre estaba pendiente. “Me di cuenta que ella lo llamaba muy seguido pero entiendo que era para tener una buena relación. Me acuerdo que me dijo estaba feliz de que ella sea la madre de sus hijos”.

Poco días después de este episodio el romance de Ben y Katie llegaba a su fin.

“La última vez que lo vi, salí de su casa con su sudadera con capucha y un par de pantalones porque habíamos salido la noche anterior y no quería usar mi vestido y tacones en su casa”, dijo a la revista Star. Para no vivir de recuerdos, Katie contó que tiró los pantalones de Ben por la ventana. Sin embargo, todavía conserva su sudadera.

En un momento, ella también tuvo uno de sus autos. “Yo tenía mi propio coche, pero estaba en su casa y tuve que volver a la mía y él dijo que simplemente tomara su auto”, compartió. “Luego se fue a filmar una película y no nos vimos durante varios meses. Cuando regresó estaba saliendo con otra persona”. Luego Ben comenzó a salir con la cubana Ana de Armas. Poco después de terminar su relación con la actriz, volvía a los brazos de JLo.